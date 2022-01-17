Opera выпустила браузер со встроенным крипто-кошельком и инструментами Web3

Opera представила новую специализированную версию браузера. Помимо стандартного браузера Opera и Opera GX для геймеров, теперь также доступна бета-версия «крипто-браузера» — Opera Web3 со встроенным крипто-кошельком, пишет hi-tech.ua.

С помощью крипто-браузера Opera планирует сделать использование децентрализованных приложений (dapps), игр и платформ метавселенных проще и удобнее. Браузер оснащён агрегатором новостей и данных под названием Crypto Corner («крипто-уголок») с информацией о криптовалютах, в том числе о последних событиях в этой сфере, ценах крипто-активов, комиссиях. Также в Crypto Corner доступна последняя информация о тематических событиях, трансляциях и подкастах.

В числе инструментов Opera Web3 — доступ к децентрализованным биржам, NFT на базе Web3 и игровым dapps, а также встроенная поддержка Telegram и Twitter, войти в которые можно прямо на боковой панели браузера. Встроенный кошелёк поддерживает Ethereum в бета-версии, а в дальнейшем станет совместим с основными блокчейн-платформами благодаря сотрудничеству с Polygon, Solana, Nervos, Celo, Unstoppable Domains, Handshake, ENS и другими компаниями.

Кошелёк поддерживает как сменные стандарты ERC-20, так и несменные стандарты, в том числе токены ERC-721 и ERC-1155, которые появятся в 1 квартале 2022 года. Он также позволяет приобретать криптовалюту через встроенную систему перевода фиатных средств в криптовалюту, а также осуществлять прямой обмен одного типа криптовалюты на другой. Кроме того, пользователи могут проверить свой баланс криптовалют и размер комиссии за транзакцию, а также воспользоваться встроенной NFT-галереей.

Бета-версия приложения Opera Crypto Browser Web3 уже доступна для Windows, macOS и Android. Версия для iOS запланирована к выпуску в ближайшем будущем.