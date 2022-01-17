VW возобновит продажи электрокара e-Up

Компания Volkswagen планирует возобновить в Европе продажи мини-кара VW e-Up. Причина такого решения боссов немецкого автогиганта заключается в том, что на европейском рынке увеличился спрос на доступные автомобили с электрической силовой установкой.

Серийное производство электрического VW e-Up началось в 2013 году, а закончилось в 2020 году, после того, как начался увеличиваться спрос на такие машины из-за государственных стимулов. Этот электрокар не был рассчитан на большие объемы производства, а продавать его по государственным льготам (то есть со скидкой) было экономически не выгодно. Поэтому эту модель и сняли с конвейера.

По данным немецкого издания Automobilwoche, дилеры Volkswagen уже начали составлять списки потенциальных покупателей e-Up.

В Германии VW e-Up, учитывая государственные стимулы (льготы), будет стоить около 17 000 евро. Запас хода у него в комплектации Style Plus составит 250 км. Без стимулов этот электрокар будет стоить около 26 500 евро.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году в продаже появится новый электромобиль Volkswagen с доступной ценой.