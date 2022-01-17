Смартфоны оснастят чипом нового типа, который позволит увидеть микроэлементы

В Нидерландах инженеры разработали миниатюрный датчик, который помещается в смартфон и может определять состав разного рода веществ. Исследование опубликовано на сайте журнала Nature Communications.
Устройство MantiSpectra в виде маленького чипа улавливает ближний инфракрасный диапазон, чтобы распознавать, из чего состоят предметы или продукты.
Чем это будет полезно? По словам ученых, изобретение подойдет для контроля за процессами в промышленности и сельском хозяйстве, ведь оно может разглядеть то, что люди разглядеть не способны. При этом миниатюрные размеры позволяют встроить его в смартфоны, чтобы пользователи могли, к примеру, проверять качество еды или состояние своего здоровья.
Cтруктура датчика MantiSpectra
Подобно глазу креветки-богомола, на чипе разместили 16 датчиков, каждый из которых улавливает БИК-свет. Ученые предлагают применять их во многих областях, а в первую очередь в сферах сельского хозяйства, требующих высокой точности, клинических исследований, медицине и других отраслях, где сейчас используется инфракрасная спектроскопия.
Во время экспериментов ученые при помощи датчиков измерили питательные свойства нескольких веществ, включая молоко. В случае с последним устройство так же точно определяет жирность, как и обычные спектрометры. Как отметили ученые, с его помощью можно даже следить за состоянием здоровья коров. Мини-датчик также хорошо показал себя при оценке пластика, а потому может упростить сортировку отходов. Авторы исследования намерены усовершенствовать новые сенсоры для более широкого применения технологии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине растет потребление электричества, газа — падаетВчера, 04:21 - 1553 17
В Лондоне хотят ввести плату за пользование личными автомобилямиПозавчера, 23:03 - 1901 16
Бизнес намерен повысить цены на продуктыВчера, 15:34 - 1076 6
Соискателей 20 – вакансия одна: в каких отраслях самая высокая конкуренцияВчера, 10:04 - 1783 4
В Минцифры рассказали о новых услугах в «Дія»Вчера, 09:01 - 1988 2
В платежках за газ появился новый тариф: за что доплатимВчера, 14:03 - 8469 2
Межбанк: решения Нацбанка могут обвалить курсВчера, 11:07 - 3258
В Минцифры рассказали о новых услугах в «Дія»Вчера, 09:01 - 1988 2
В Украине изменили правила регистрации авто: кого коснутся нововведенияВчера, 16:02 - 1942
Соискателей 20 – вакансия одна: в каких отраслях самая высокая конкуренцияВчера, 10:04 - 1783 4
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахараПозавчера, 10:19 - 258
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 333
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 516 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1724 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 990 1