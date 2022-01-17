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Смартфоны оснастят чипом нового типа, который позволит увидеть микроэлементы

Смартфоны оснастят чипом нового типа, который позволит увидеть микроэлементы

В Нидерландах инженеры разработали миниатюрный датчик, который помещается в смартфон и может определять состав разного рода веществ. Исследование опубликовано на сайте журнала Nature Communications.

Устройство MantiSpectra в виде маленького чипа улавливает ближний инфракрасный диапазон, чтобы распознавать, из чего состоят предметы или продукты.

Чем это будет полезно? По словам ученых, изобретение подойдет для контроля за процессами в промышленности и сельском хозяйстве, ведь оно может разглядеть то, что люди разглядеть не способны. При этом миниатюрные размеры позволяют встроить его в смартфоны, чтобы пользователи могли, к примеру, проверять качество еды или состояние своего здоровья.


Cтруктура датчика MantiSpectra

Подобно глазу креветки-богомола, на чипе разместили 16 датчиков, каждый из которых улавливает БИК-свет. Ученые предлагают применять их во многих областях, а в первую очередь в сферах сельского хозяйства, требующих высокой точности, клинических исследований, медицине и других отраслях, где сейчас используется инфракрасная спектроскопия.

Во время экспериментов ученые при помощи датчиков измерили питательные свойства нескольких веществ, включая молоко. В случае с последним устройство так же точно определяет жирность, как и обычные спектрометры. Как отметили ученые, с его помощью можно даже следить за состоянием здоровья коров. Мини-датчик также хорошо показал себя при оценке пластика, а потому может упростить сортировку отходов. Авторы исследования намерены усовершенствовать новые сенсоры для более широкого применения технологии.

По материалам Фокус
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