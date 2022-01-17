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На украинский рынок выйдет самый роскошный кроссовер Porsche Cayenne: сколько он будет стоит

На украинский рынок выйдет самый роскошный кроссовер Porsche Cayenne: сколько он будет стоит

В Украине вскоре должен появиться кроссовер Porsche Cayenne в специальной версии Platinum Edition.

Об этом сообщает официальный сайт немецкого автопроизводителя в Украине.

Отмечается, что новинка под названием Platinum Edition будет доступна для модификаций Cayenne, Cayenne E-Hybrid и Cayenne S.

Так, специальная версия внедорожника отличается эксклюзивными элементами дизайна в цвете Satin Platinum, а также дополнительным опциональным оборудованием, которое уже входит в базовую комплектацию автомобиля.

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Узнать кроссовер Porsche Cayenne новой серии можно по элементам платинового цвета: отделке передних воздухозаборников, логотипу и названию модели сзади. Также предусмотрены эксклюзивные 21-дюймовые диски и спортивные выхлопные трубы. Автомобиль будет предложен в разных цветах, включая металлизированные оттенки Jet Black, Carrara White, Mahogany, Moonlight Blue и уникальном Crayon.

Отделка салона разбавлена серебристыми алюминиевыми вставками, а на порогах появились накладки с логотипами Platinum Edition. Установлены спортивные кожаные сиденья с электрорегулировкой по восьми направлениям. Дополнительно персонализировать автомобиль можно по программе Porsche Exclusive Manufaktur, предлагающей широкий спектр вариантов отделки интерьера и экстерьера – от выборочных изменений до значительных модификаций.

В июне новый кроссовер Porsche появится в Украине. Что касается стоимости, то она составит от 2 899 930 грн до 3 610 445 грн.

По материалам ТСН
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