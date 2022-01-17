Родственникам некоторых украинцев звонят из банков: что делать (советы эксперта)

Процесс кредитного скоринга, когда оценивается платежеспособность человека, желающего получить заем, в Украине автоматизирован. Специальный алгоритм пропускает полученные данные и выдает свой вердикт, однако иногда сотрудники банков звонят и родственникам.
Как рассказал «Сегодня» аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орищак, как правило, одной предоставленной в анкете информации и той, которую банковская система может найти в доступных источниках, вполне достаточно.
Специальный алгоритм пропускает следующие данные: возраст; семейное положение; уровень дохода; кредитная история; место жительства; продолжительность пребывания на этом рабочем месте и тому подобное.
«Однако, если возникнут сомнения в отношении достоверности данных или у человека отсутствует кредитная история, то сотрудники банка могут уточнить информацию о контактных телефонах, оставленных соискателем», — говорит Максим Орищак.
Чаще всего это в случае желания получить кредитные деньги для крупной покупки, например, автомобиля или недвижимости, поскольку в этом случае риск невозврата денег существенно возрастает.
Кому могут звонить и что спрашивать? Как объясняет Максим Орищак, позвонить могут домой или на работу. В любом случае вопросы будут касаться лишь той информации, которую человек указал в анкете.
«Какой-то импровизации или разговоров на отвлеченные темы не происходит. Если ответы коллег или домочадцев совпадают с информацией от заявителя, то беспокоиться не стоит. Если же возникнут серьезные различия относительно размера зарплаты, продолжительности работы, должности или личных отношений с сожителями, то придет отказ», — отмечает аналитик.
Речь идет именно о серьезных различиях, тогда как к очевидным ошибкам или небольшим неточностям в датах и цифрах отнесутся с пониманием. Аналитик рекомендует не нервничать и разговаривать с представителем банка, соблюдая этикет делового общения.
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