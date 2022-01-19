Самые дорогие модели Hot Wheels: некоторые стоят дороже новых Mercedes (фото)

Некоторые игрушечные модели Hot Wheels могут стоить дороже биткоинов и новых представительских авто. И хотя это кажется безумием, на самом деле время от времени с молотка уходят эти игрушки за десятки и сотни тысяч долларов. Какие из них самые дорогие, и можно ли отыскать «слитки золота» на колесах в игрушках своего ребенка?

Начать стоит с того, что ценность моделей (не важно, Hot Wheels или нет) определяется их редкостью. Тут все как с реальными автомобилями. Чем меньше выпущено, тем выше цена. Самые же дорогие – пробные и экспериментальные модели.

Экспериментальный микроавтобус Volkswagen. На сегодняшний день самая дорогая игрушечная машинка Hot Wheels – это 1969 Pink VW Beach Bomb. Она была продана на аукционе за 175 тыс. долларов. А всё потому, что это прототип, который в количестве двух штук попал на полки.

Diamond-Encrusted Custom Otto. Еще одна модель, стоимость которой сопоставима с представительским новым авто – позолоченная машина, выпущенная в 1998-м году в честь 40-летия производителя игрушечных машинок. Ее ценность, прежде всего, в том, что она покрыта 18-каратным белым золотом, 1,388 голубыми бриллиантами, 988 черными бриллиантами, 319 белыми бриллиантами и 8 рубинами (в общей сложности почти 23 карата драгкамней стоимостью 140 тыс. долларов). Сколько стоит? Модель продавалась за 60 тыс. долларов, а вырученные деньги были направлены на благотворительность. Где сейчас эта модель и кто ее в итоге купил – история умалчивает.

Chevrolet Camaro 1967. Этот Камаро шел в наборе 1967 года выпуска. Весьма потрепанная моделька была продана почти за 100 тыс. долларов. А всё потому что она окрашена в белый цвет, который указывает на то, что это был тестовый экземпляр (по ошибке несколько таких авто отправили в продажу с наборами). Машинка была сделана в Гонконге на фабрике Mattel и полвека назад была куплена за 59 центов (если поделить общую стоимость моделей из набора на их количество).

Эта тройка – самая дорогая в истории Hot Wheels, проданных на аукционах. Но это не значит, что нет других машинок, стоимость которых поражает воображение.

Momo Mosa-Sama Custom Order Otto Hot Wheels. Как пишет портал ТопЖыр, эксперты долго искали причину впечатляющей цены, но так и не поняли, почему продавец (из Японии) оценивает ее в 140 тыс. долларов! Сначала подумали, что опечатка, но нет – эта же модель выставлена на британском аукционе за более 100 тыс. фунтов. И это при том, что модель не старая – судя по днищу, выпущена она в 2019-м году.

Hot Wheels Scion XB City Color Shifters Series #BHR51. Еще одна загадка – моделька 2013 года, которая ничем не примечательна (кроме того, что меняет цвет, в зависимости от температуры окружающей среды), но в США выставлена на продажу без малого за 20 тыс. долларов. Судя по тому, что продавец делает акцент на ее артикуле, возможно, тоже речь идет о тестовом экземпляре.

Бракованная BMW M3 GT2. Тут уже более-менее понятно. Высокую стоимость (больше 13 тыс. долларов) продавец из Британии объясняет ошибкой литья и покраски, но при этом в описании указывает, что готов принять «Ваши предложения по цене».

Cadillac Escalade из первой серии. Судя по описанию, относится к первым выпущенным экземплярам и имеет заводской номер. То есть, видимо, прототип модели. Так или иначе, но австралиец хочет за нее 11 500 долларов.

Самые дорогие модели Hot Wheels. Помимо указанных выше машинок, есть на eBay и других интернет-площадках модели, которые стоят дороже остальных преимущественно по таким причинам:

необычный брак;

прототип;

относится к первым выпущенным экземплярам;

нестандартный окрас кузова для конкретной модели;

очень ограниченная партия.

Если говорить о последнем пункте, Hot Wheels регулярно выпускает так называемые спецверсии и limited edition. Одним из ярких и самых свежих примеров является модель Cadillac Seville by Gucci, выпущенная в коллаборации с известным домом. Машинку можно было купить по предзаказу на сайтах Mattel и Gucci, но как только начался прием заявок, весь тираж раскупили в считанные секунды.

И некоторым удалось купить таких по несколько штук. Как результат, на следующий же день эксклюзивные модельки появились по цене в 500+ долларов, при том что на сайтах компаний эта машинка продавалась за 120 долларов.