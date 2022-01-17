В ГНС напомнили, какие финансовые операции подлежат финансовому мониторингу

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Главного управления ГНС в г. Киеве, какие финансовые операции подлежат финансовому мониторингу.

ГНС отмечает, что финансовому мониторингу подлежат пороговые финансовые операции, подозрительные финансовые операции (деятельность), определения и размер которых приведены в ст. 20 и ст. 21 Закона Украины от 06 декабря 2019 года № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон № 361) соответственно.

Финансовые операции являются пороговыми, если сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тыс. грн (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры — 55 тыс. грн)

или равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, эквивалентную по официальному курсу гривны к иностранным валютам и банковским металлам 400 тыс. грн на момент проведения финансовой операции (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, — 55 тыс. грн), при наличии одного или более таких признаков:

зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита (займа), осуществление других финансовых операций в случае, если хотя бы одна из сторон — участников финансовой операции имеет соответствующую регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (юрисдикции), которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (в том числе дипломатическое представительство, посольство, консульство такого иностранного государства), или одной из сторон — участников финансовой операции является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в указанном государстве (юрисдикции);

финансовые операции политически значимых лиц, членов их семьи и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами;

финансовые операции по переводу средств за границу (в том числе в государства, отнесенные Кабинетом Министров Украины к оффшорным зонам);

финансовые операции с наличностью (внесение, перевод, получение средств).

Также финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Справка Finance.ua:

Когда вы «незаметны» для государства. Вы можете не ожидать дополнительных проверок со стороны банков или подрядчиков, и ваши счета не блокируются в таких случаях:

оплата коммунальных услуг; налоговые платежи; оплата штрафов; выплаты обязательных сборов и платежей; покупка товаров или услуг с помощью карты или электронного платежного средства в случае, если вы вводите номер карты; снятие денежных средств с личного счета.

Сумма вашей операции не имеет значения, кроме случаев, в которых лимиты установлены специально:

наличные переводы и операции по Украине не больше чем 5 000 грн; кредитные платежи на сумму до 30 000 грн. Все эти переводы имеют автоматически встроенные данные о вас и поэтому не нуждаются в дополнительной идентификации. Вы считаетесь надежным участником процесса.