В ГНС напомнили, какие финансовые операции подлежат финансовому мониторингу

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Главного управления ГНС в г. Киеве, какие финансовые операции подлежат финансовому мониторингу.
ГНС отмечает, что финансовому мониторингу подлежат пороговые финансовые операции, подозрительные финансовые операции (деятельность), определения и размер которых приведены в ст. 20 и ст. 21 Закона Украины от 06 декабря 2019 года № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон № 361) соответственно.
Финансовые операции являются пороговыми, если сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тыс. грн (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры — 55 тыс. грн)
Также финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Когда вы «незаметны» для государства. Вы можете не ожидать дополнительных проверок со стороны банков или подрядчиков, и ваши счета не блокируются в таких случаях:
Сумма вашей операции не имеет значения, кроме случаев, в которых лимиты установлены специально:
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