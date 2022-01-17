General Motors отзывает более 4 тысяч автомобилей: названа причина

Как стало известно, концерн General Motors отзывает чуть более 4,2 тыс. автомобилей Buick LaCrosse, Buick Regal и Chevrolet Malibu, проданных в некоторых штатах. В частности под отзывную кампанию попадают модели LaCrosse, выпущенные в период с 2010 по 2013 годы, Regal, собранные в 2012 и 2013 годах, а также Malibu 2013 года выпуска.

Причиной отзыва стала неправильная защита от коррозии задних рычагов подвески, что может привести к преждевременному их повреждению.

Уведомления о необходимости посетить ближайший авторизованный сервисный центр будут высланы владельцам всех автомобилей до 7 февраля.

Все работы по диагностике и устранению неисправностей будут проведены за счет производителя.

Интересно, что эти проблемные машины могут быть и в Украине, ведь наши соотечественники довольно часто становятся владельцами машин с аукционов. Впрочем, у них, как правило, значительно больше проблем, чем дефект задних рычагов подвески.