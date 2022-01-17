В этом году Кабмин ожидает получить от приватизации 8 миллиардов - Шмыгаль

Правительство Украины в 2022 году рассчитывает получить от приватизации 8 млрд грн.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время онлайн-дискуссии «Реформы для инвестиций в Украину», сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы ожидаем в этом году привлечь до 8 млрд грн в госбюджет», — сказал Шмигаль.

По его словам, в 2021 году от малой и большой приватизации в государственный бюджет поступило 5,4 млрд грн. Было проведено 345 приватизационных аукционов.

«На самом деле это рекордный показатель за последние 10 лет по приватизации в Украине», — подчеркнул глава правительства.

Как сообщал Укринформ, премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января 2022 года дал задание Министерству экономики совместно с заинтересованными ведомствами подготовить перечень госимущества на приватизацию и дорожную карту корпоратизации предприятий государства.

В 2021 году Ивано-Франковская, Львовская области, Киев, Хмельницкая и Одесская области вошли в пятерку регионов по привлечению средств от малой приватизации, которую подготовил Фонд госимущества. Лидер рейтинга — Ивано-Франковская область — за этот период дала в госбюджет больше всего поступлений — более 800 млн грн.