Бизнес на онлайн-кредитах: как заработать там, где много конкурентов

В Украине активно растут объемы микрокредитования. Данные аналитиков свидетельствуют, что в кризисный 2020 год выручка двадцатки крупнейших МФО, которые выдают такие займы, выросла с 11,2 млрд грн до почти 14 млрд грн. При этом сам рынок, по оценкам USAID, за последние 4 года вырос в 4,5 раза.
Высокие показатели привлекают к рынку микрокредитования новых активных игроков. Если лет 5 назад их было максимум 20, то сегодня – втрое больше. Но как молодой компании заявить о себе в такой высококонкурентной среде? Об этом мы рассказали на примере финансовой компании «Н.А.ГРУПП», которая представлена на рынке сервисом онлайн-кредитования CreditBox.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Лондоне хотят ввести плату за пользование личными автомобилямиВчера, 23:03 - 1383 13
В Украине растет потребление электричества, газа — падает11 ч. назад - 809 9
Из-за «Северного потока» один из тарифов в платежках украинцев вырастет в 10 раз - прогнозВчера, 21:31 - 2472 8
Повышение зарплат медикам: кто будет получать 13 500 і 20 000 гривенВчера, 16:02 - 1416 7
В Польше призвали «Укрзализныцю» прекратить блокирование грузовых перевозокВчера, 12:40 - 726 4
Имущественное состояние: отчитываться будем по новой формеВчера, 17:04 - 3762
Межбанк: решения Нацбанка могут обвалить курс4 ч. назад - 2554
Из-за «Северного потока» один из тарифов в платежках украинцев вырастет в 10 раз - прогнозВчера, 21:31 - 2472 8
В Минцифры рассказали о новых услугах в «Дія»7 ч. назад - 1555
Повышение зарплат медикам: кто будет получать 13 500 і 20 000 гривенВчера, 16:02 - 1416 7
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахараВчера, 10:19 - 220
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 319
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 494 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1668 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 965 1