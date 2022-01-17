Бизнес на онлайн-кредитах: как заработать там, где много конкурентов

В Украине активно растут объемы микрокредитования. Данные аналитиков свидетельствуют, что в кризисный 2020 год выручка двадцатки крупнейших МФО, которые выдают такие займы, выросла с 11,2 млрд грн до почти 14 млрд грн. При этом сам рынок, по оценкам USAID, за последние 4 года вырос в 4,5 раза.

Высокие показатели привлекают к рынку микрокредитования новых активных игроков. Если лет 5 назад их было максимум 20, то сегодня – втрое больше. Но как молодой компании заявить о себе в такой высококонкурентной среде? Об этом мы рассказали на примере финансовой компании «Н.А.ГРУПП», которая представлена на рынке сервисом онлайн-кредитования CreditBox.