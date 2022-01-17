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Эксклюзивный контент от $1 до $100: Instagram тестирует в США платную подписку на блогеров

Эксклюзивный контент от $1 до $100: Instagram тестирует в США платную подписку на блогеров

Instagram 19 января начал тестировать платную подписку на блогеров. За отдельную доплату фолловеры смогут получать эксклюзивный контент.

Об этом сказано в блоге Instagram.

Сейчас в тестировании функции принимают участие лишь несколько блогеров из США – например, призер Олимпийских игр Джордан Чайлз.

Ежемесячная подписка будет открывать доступ к эксклюзивным трансляциям и Stories блогеров. В компании считают, что такая функция поможет привлечь большую аудиторию.

Кроме того, платные подписчики получат фиолетовую метку, которая будет отличать их от остальных подписчиков. Метка будет отображаться, когда человек будет комментировать посты или писать личные сообщения.

Сколько это будет стоить? Как пишет TechCrunch, стоимость месячной подписки будет колебаться от 0,99 доллара до 99,99 доллара: блогеры смогут самостоятельно определить цену. Также в Instagram заявили, что до 2023 года с блогеров не будут взимать процент за платную подписку.

Ранее TechCrunch сообщало, что соцсеть разрабатывает технологию для предотвращения создания скриншотов эксклюзивного содержания, впрочем, в Instagram заявили, что на первом этапе такой технологии еще нет.

В течение ближайших месяцев компания планирует расширить тестирование платной подписки на пользователей в других странах. Когда эта функция появится в Украине – неизвестно.

По материалам hromadske.tv
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