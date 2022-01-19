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12 млн европейцев потеряют работу из-за автоматизации

12 млн европейцев потеряют работу из-за автоматизации

К 2040 году количество рабочих мест в Европе сократится на 12 млн из-за повсеместной автоматизации на предприятиях. Такие данные приводит аналитическая компания Forrester.

Аналитики заявляют, что наибольший риск существует для рабочих мест, суть которых заключается в выполнении рутинных задач, и с которыми с легкостью справятся программируемые роботы, пишет 3DNews.

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Однако, по мнению Forrester, это не повлияет на рынок труда, потому что в крупнейших экономиках Европы будет на миллионы меньше людей трудоспособного возраста, чем сейчас. Кроме того, сама индустрия автоматизации и революция в зеленой энергетике создадут около 9 млн новых рабочих мест в экономически развитых странах Европы.

Отрасли. Forrester обнаружила, что больше других автоматизация коснется таких сфер, как общественное питание, розничная торговля, отдых и туризм.

Forrester заявляет, что важным толчком к автоматизации на предприятиях стала пандемия коронавирусf. Руководство компаний со всего мира задумалось над тем, как автоматизировать процессы, которые ранее выполнялись вручную, и улучшить удаленную работу.

Однако пандемия – лишь один из факторов, который будет определять будущее рынка труда в течение следующих двух десятилетий.

Forrester добавляет, что европейские организации имеют веские основания для автоматизации из-за сокращения численности населения трудоспособного возраста в регионе и большого количества низкоквалифицированных рабочих мест, которые можно легко автоматизировать.

Профессии средней квалификации столкнутся с самыми высокими масштабами автоматизации. Речь идет о 38% рабочих мест в Германии, 34% во Франции и 31% В Британии. Всего из-за автоматизации под угрозой находится около 49 млн рабочих мест в Европе.

В своем отчете Forrester прогнозирует, что к 2040 году в пяти крупнейших экономиках Европы будет на 30 млн меньше людей трудоспособного возраста, чем в 2020 году.

Аналитики считают, что автоматизация – это расширение возможностей людей, а не их замена. Она сделает людей более продуктивными и позволит сосредоточиться на тех задачах, выполнение которых неподвластно машинам.

По материалам Mind
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