Компания Трампа занималась мошенничеством для получения кредитов — прокуратура Нью-Йорка

Генеральная прокуратура Нью-Йорка сообщила, что ее следователи обнаружили доказательства того, что компания бывшего президента США Дональда Трампа The Trump Organization использовала «мошеннические или вводящие в заблуждение» оценки активов для получения кредитов и налоговых льгот, пишет USA Today.
В судебном расследовании указано, что власти штата еще не решили, подавать ли гражданский иск в связи с обвинениями, но следователи должны допросить Трампа и двух его старших детей (Иванку и Дональда Трампа-младшего) в рамках расследования.
Офис генпрокурора Летиции Джеймс представил подробный отчет о том, что компания Трампа завышала стоимость активов, чтобы получить выгодные условия кредита, или искажала стоимость земли, чтобы уменьшить налоговую нагрузку.
The Trump Organization, по ее словам, завысила стоимость земли в Нью-Йорке и Калифорнии в документах, представленных в IRS, что позволило получить несколько миллионов долларов налоговых отчислений.
Читайте также: Илон Маск раскритиковал «налог на миллиардеров»
Компания неверно указала размер пентхауса Трампа на Манхэттене, заявив, что он почти втрое превышает его реальный размер – разница в стоимости составляет около $200 млн, по свидетельству давнего финансового директора Трампа Аллена Вайссельберга, которому в прошлом году было предъявлено обвинение в налоговом мошенничестве в параллельном расследовании.
Трамп и его адвокаты утверждают, что расследование имеет политическую подоплеку. Команда юристов Трампа пытается заблокировать вызовы семьи Трампа в суд, назвав их «беспрецедентным и неконституционным маневром».
Как сообщалось, компанию Trump Organization и ее финдиректора обвинили в налоговых преступлениях. Руководство компании Трампа совершало налоговые преступления в течение 15 лет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят запретить оформлять сотрудников как ФЛП: придется платить полный налогВчера, 11:05 - 5838 25
Окружной админсуд Киева отменил решение НБУ по ликвидации "Мисто банка"Вчера, 12:21 - 3245 12
Суд отпустил Порошенко под личное обязательствоВчера, 14:31 - 1681 9
В Лондоне хотят ввести плату за пользование личными автомобилямиВчера, 23:03 - 1000 8
Из-за «Северного потока» один из тарифов в платежках украинцев вырастет в 10 раз - прогнозВчера, 21:31 - 1819 7
Имущественное состояние: отчитываться будем по новой формеВчера, 17:04 - 3481
Окружной админсуд Киева отменил решение НБУ по ликвидации "Мисто банка"Вчера, 12:21 - 3245 12
Как выросли цены на вторичном рынке недвижимости Киева за год (инфографика)Вчера, 12:02 - 1922 1
Из-за «Северного потока» один из тарифов в платежках украинцев вырастет в 10 раз - прогнозВчера, 21:31 - 1819 7
Станет ли «Дія» платной из-за BankID — разъяснение МинцифрыВчера, 13:40 - 1708 1
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахараВчера, 10:19 - 205
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 314
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 489 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1639 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 946 1