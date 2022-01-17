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Компания Трампа занималась мошенничеством для получения кредитов — прокуратура Нью-Йорка

Компания Трампа занималась мошенничеством для получения кредитов — прокуратура Нью-Йорка

Генеральная прокуратура Нью-Йорка сообщила, что ее следователи обнаружили доказательства того, что компания бывшего президента США Дональда Трампа The Trump Organization использовала «мошеннические или вводящие в заблуждение» оценки активов для получения кредитов и налоговых льгот, пишет USA Today.

В судебном расследовании указано, что власти штата еще не решили, подавать ли гражданский иск в связи с обвинениями, но следователи должны допросить Трампа и двух его старших детей (Иванку и Дональда Трампа-младшего) в рамках расследования.

Офис генпрокурора Летиции Джеймс представил подробный отчет о том, что компания Трампа завышала стоимость активов, чтобы получить выгодные условия кредита, или искажала стоимость земли, чтобы уменьшить налоговую нагрузку.

The Trump Organization, по ее словам, завысила стоимость земли в Нью-Йорке и Калифорнии в документах, представленных в IRS, что позволило получить несколько миллионов долларов налоговых отчислений.

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Компания неверно указала размер пентхауса Трампа на Манхэттене, заявив, что он почти втрое превышает его реальный размер – разница в стоимости составляет около $200 млн, по свидетельству давнего финансового директора Трампа Аллена Вайссельберга, которому в прошлом году было предъявлено обвинение в налоговом мошенничестве в параллельном расследовании.

Трамп и его адвокаты утверждают, что расследование имеет политическую подоплеку. Команда юристов Трампа пытается заблокировать вызовы семьи Трампа в суд, назвав их «беспрецедентным и неконституционным маневром».

Как сообщалось, компанию Trump Organization и ее финдиректора обвинили в налоговых преступлениях. Руководство компании Трампа совершало налоговые преступления в течение 15 лет.

По материалам Mind
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