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Кого искали работодатели и сколько платили в 2021

Кого искали работодатели и сколько платили в 2021

В прошлом году работодатели чаще всего искали продавцов, водителей и грузчиков. Соискатели же больше всего откликались на вакансии категории “Начало карьеры/студенты”. Кстати, именно в этой сфере 55% объявлений предусматривали удаленный формат работы. Такие данные приводит аналитическая служба OLX Работа, исследовав тенденции на рынке рабочих профессий по 2021 год.

Finance.ua узнал, какая средняя заработная плата по Украине в рабочих сферах в 2021:

  • Работа за рубежом: 36 960 грн.
  • Строительство: 18 250 грн.
  • Транспорт/логистика: 16 750 грн.
  • Производство/энергетика: 13 500 грн.
  • Начало карьеры/студенты: 12 450 грн.
  • Розничная торговля/продажи/закупки: 11 118 грн.
  • Гостинично-ресторанный бизнес/Туризм: 11 000 грн.
  • Домашний персонал: 11 000 грн.
  • Охрана/безопасность: 9 812 грн.
  • Сервис и быт: 9 075 грн.

Активнее всего искали работников в сфере Розничная торговля/продажи/закупки — 27% от всех объявлений за год. В регионах страны в топе находилась позиция “продавец” — более 30 тысяч вакансий, что втрое больше, чем в прошлом году. В среднем таким специалистам предлагали зарплату в 10 тысяч грн. На втором месте по количеству объявлений оказалась категория “Транспорт/логистика” – 18% от всех предложений за год. Здесь среди наиболее востребованных специалистов были водители со средней заработной платой в 19,6 тыс. грн и грузчики – 11,2 тыс. грн. Интересно, что в ТОП-5 специальностей в 2021 попали также повара и разнорабочие, которым платили в среднем по 12,5 тысяч грн. Для сравнения, в 2020 году повара занимали лишь седьмую позицию, а разнорабочие даже не вошли в десятку.

Каким специалистам платили больше? 

Самую высокую среднюю зарплату работодатели предлагали дальнобойщикам – 60,5 тыс. грн. Однако большинство высокооплачиваемых рабочих специальностей в 2021 было сосредоточено в категории “Строительство”. Такие предложения были преимущественно в Киевской области, в таких промышленных регионах, как Днепропетровская и Запорожская области, и туристических, как, например, Ивано-Франковская и Львовская области, где активно строятся туристические объекты. Работодатели предлагали рабочим на строительстве от 20 тыс. (экскаваторщик) до 35 тыс. грн (фасадчик) ежемесячно в зависимости от специальности. Диапазон разнится также в зависимости от региона. Например, наибольшую заработную плату предлагают плиточникам на Львовщине — 52,2 тыс. грн, а наименьшую в Харьковской области — 21,5 тыс. грн.

Какую работу искали украинцы в пандемийный год?

Пользователи преимущественно откликались на объявления в сферах “Начало карьеры/студенты” и “Красота/фитнес/спорт”. На одну вакансию массажиста могли претендовать более 50 соискателей, а на позицию комплектовщика или водителя такси откликались в среднем 24-25 соискателей.

ТОП-10 профессий по активности кандидатов (количество отзывов на одно объявление)

  • Массажист – 56 откликов
  • Контент-менеджер – 54
  • Копирайтер – 47
  • Набор текста – 37,6
  • Расклейщик – 32,5
  • Консьерж – 28
  • Горничная – 27
  • Промоутер – 26
  • Комплектовщик – 25
  • Водитель такси – 24

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По материалам Finance.UA
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