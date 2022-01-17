Межбанк: решения Нацбанка могут обвалить курс

Вчерашний день сформировал некоторый позитив для гривны на валютном рынке. После многих дней неуклонного роста котировок доллара и евро – в среду котировки наконец-то откатились, хотя во многом и благодаря новым вливаниям валюты со стороны Нацбанка. В итоге, завершились торги 19-го числа уровнем по доллару 28,29/28,31. Если учесть, что еще позавчера на пике ажиотажа котировки на межбанке доходили 28,50 и выше – это уже позитив для нацвалюты.
Главных интриг по курсу и по всей финансовой политике в Украине сегодня две:
1. Повысит ли Нацбанк учетную ставку. Учитывая, что инфляция пока только набирает обороты – ее надо повышать. По нашему мнению, хотя бы до 9,5%,а в реальности – до 10% годовых, чтобы хоть как-то приблизить ее к украинским реальностям. Это потянет за собой подвижки на рынке ОВГЗ, ресурсном межбанке и опосредованно на валютном рынке.
2. Остановится ли рост валютных котировок, или вчерашний откат курса – только временное явление. По нашему мнению, давление на курс гривны сохранится, так как психологический фактор возможной агрессии со стороны РФ – никуда пока не делся. Но и паниковать тоже особо не надо. Все что можно в данной ситуации для потенциального противостояния внешней агрессии украинское правительство делает, а остальное зависит от множества факторов, на часть которых мы вообще повлиять не можем.
Поэтому лихорадка по выходу нерезидентов с украинских бумаг пока еще сохранится, но ажиотаж начнет постепенно сходить на нет. А значит, и “игра на страхах” инвесторов – сбавит обороты.
Учитывая, что скоро очередное заседание ФРС США – многие потенциальные и уже реальные инвесторы в украинские бумаги уже более реалистично смотрят на наши риски и их поведение становится более взвешенным.
Вопрос доходности на американском рынке в сравнении с доходностью и премией за риск по украинским бумагам – становится ключевым для них при принятии решений об операциях с ОВГЗ, а не только психологический импульс, как это наблюдалось еще на днях. Так что жизнь движется вперед.
Но это отнюдь не значит, что Нацбанк сможет расслабиться в ближайшие дни. Рынок в целом пока не в пользу гривны – энергоносители дорожают, аграрии пока еще не спешат активно расставаться с валютой и только металлурги продолжают активно распродавать валютную выручку, но ее пока не хватает, чтобы сформировать активное превышение предложения валюты над спросом и окончательно развернуть тренд в сторону укрепления гривны.
Так что регулятору в ближайшие дни придется и далее тратить часть ЗВР на тушение курсовых проблем на межбанке. Особенно в том случае, если чиновники Нацбанка побоятся радикально изменять учетную ставку и будут снова ждать чуда – не повысив ее в этот раз. Тогда это приведет к новым проблемам на межбанке в части поведения крупных местных клиентов и нерезидентов, избавляющихся от ОВГЗ. Которые своими действиями на фоне раскрутки очередного спекулятивного ажиотажа – снова “погонят” курс доллара к 28,50-28,70 гривнам.
Наш прогноз, что НБУ все же повысит ее до 9,5% годовых, хотя это и относительно половинчатое решение в данной ситуации в связке с инфляционными реалиями и предстоящими действиями ФРС США.
Сегодня же рынок будет полностью зависеть от ответов на вышеперечисленные два вопроса и поведения крупных клиентов. Попытки опять качнуть курс – продолжатся. И НБУ снова придется выходить на торги с соответствующими интервенциями.
По расчетам Financ.ua объемы операций на торгах в четверг составят не менее $180-250 млн при заключении до 560-620 сделок.
Курсы межбанка, по нашему прогнозу 20 января будут в пределах: доллар — коридор 28,15-28,40 грн, евро — коридор 31,95-32,25 грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,28 / 28,30
евро – 32,11 / 32,13
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