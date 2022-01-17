Более 57 триллионов гривен в год: сумма платежей между банками выросла на четверть

В 2021 году через Систему электронных платежей НБУ осуществлен 446 млн начальных платежей на сумму свыше 57 трлн грн. Это больше на 16% по количеству и на 27% по сумме, чем в 2020 году (385 млн начальных платежей на сумму 45 трлн грн соответственно).
Об этом сообщает НБУ.
По данным пресс-службы, в среднем за день в СЭП в течение прошлого года обрабатывалось около 1,8 млн начальных платежей на сумму 229 млрд грн.
«В то же время потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня практически в 10 раз больше платежей, чем нынешние объемы», — говорится в сообщении.
Как свидетельствует структура платежей в системе в 2021 году:
по количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:
*от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн — 48%;
по сумме больше всего платежей приходилось на крупные платежи:
Напомним, новое поколение системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработает в круглосуточном режиме (24/7) с 20 августа 2022 года.
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