Более 57 триллионов гривен в год: сумма платежей между банками выросла на четверть

В 2021 году через Систему электронных платежей НБУ осуществлен 446 млн начальных платежей на сумму свыше 57 трлн грн. Это больше на 16% по количеству и на 27% по сумме, чем в 2020 году (385 млн начальных платежей на сумму 45 трлн грн соответственно).

Об этом сообщает НБУ.

По данным пресс-службы, в среднем за день в СЭП в течение прошлого года обрабатывалось около 1,8 млн начальных платежей на сумму 229 млрд грн.

«В то же время потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня практически в 10 раз больше платежей, чем нынешние объемы», — говорится в сообщении.

Как свидетельствует структура платежей в системе в 2021 году:

по количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:

до 1 тыс. грн — 48%;

*от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн — 48%;

от 100 тыс. грн и более — 4%;

по сумме больше всего платежей приходилось на крупные платежи:

до 1 тыс. грн — менее 1%;

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн — 5%;

от 100 тыс. грн и более — 94%.

Напомним, новое поколение системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработает в круглосуточном режиме (24/7) с 20 августа 2022 года.