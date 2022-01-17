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Что нужно для счастья. И почему без денег тут не обойтись

Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале Emotion, существует прямая связь между счастьем человека и уровнем его дохода. Американские психологи использовали данные социального опроса более 40 тысяч соотечественников, который проводился в период между 1972 и 2016 годами. Авторы работы не только подтвердили, что связь между доходом и счастьем существует, но и выяснили, что она лишь укрепляется: сегодня деньги влияют на уровень счастья гораздо сильнее, чем 40 лет назад.

Прямая зависимость «счастье – деньги» также подтверждается статистикой в ежегодном Отчете мирового счастья. Самыми счастливыми являются скандинавские страны с наиболее высоким уровнем жизни и дохода людей. Украина в этом рейтинге держится в диапазоне между 120 и 135 местами (всего в отчете приведены данные по 156 странам).

Конечно, чтобы жить счастливо, одних только денег мало. Психологи утверждают, что это состояние — микс из нескольких составляющих.

1. Безопасность

Биолог-эволюционист Джон Медина выяснил, что наш мозг заботится, в первую очередь, о безопасности. Человек не может быть довольным, пребывать в расслабленном состоянии, если ощущает угрозу или агрессию.

2. Свобода

Униженный или раб точно не может быть счастливым. Желание быть свободным заставляет людей бороться, идти на жертвы. Причем под отсутствием свободы нужно понимать не только территориальную изоляцию, заточение где-то в клетке. Жесткое навязывание чужого мнения, ультиматумы, шантаж — все это также способы лишения свободы.

3. Отдых

Чем бы человек не занимался, ему периодически нужен отдых. Даже, если он очень любит то, чем занимается. Путешествия, развлечения, встречи с родными и друзьями — это то, что остается в памяти надолго, вызывая позитивные эмоции и воспоминания. И отдыхом не стоит пренебрегать. Переутомление и стрессы никак не сделают человека счастливым.

4. Цель

Всегда нужно к чему-то стремиться. Понимание своей цели и путей ее достижения привносит в жизнь смысл и порядок. Достигнув одной цели, нужно ставить перед собой следующую, выходить из зоны комфорта и развиваться.

5. Деньги

Сегодня они являются неотъемлемой составляющей нашей жизни. Известная поговорка о том, что «счастье не купишь за деньги» правдива лишь частично. Ведь с ними гораздо проще реализовать все вышеперечисленные моменты и стать счастливым человеком.

Возможность получения дополнительного дохода в свободное время может помочь сформировать финансовую подушку безопасности, и для этого не обязательно работать круглосуточно. Отличный пример – трейдинг.

Миллионы людей учатся торговать и выбирают трейдинг как способ получения дополнительного дохода. Его уровень ограничен лишь умениями и трудолюбием самого трейдера. Тут нет рабочего графика и зарплаты согласно штатного расписания. Каждый волен уделять этому занятию столько времени, сколько посчитает нужным. Главное — выбрать правильную торговую площадку. Многие украинские трейдеры торгуют через Binomo. Это популярная онлайн-площадка, которая готова помочь каждому клиенту научиться торговать и получать дополнительный доход: с бесплатной школой трейдинга, демо-счетами и проверенными временем торговыми стратегиями.

Трейдинг как хобби — отличный способ эффективного времяпровождения. Однако стоит помнить, что операции с внебиржевыми финансовыми инструментами связаны со значительными рисками. Но если подойти к вопросу с умом, то эти риски будут минимальным.

По материалам Binomo
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