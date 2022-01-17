0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 104 0

Проверка COVID-фонда нашла нарушений на 30 млрд грн — Госаудитслужба

Проверка COVID-фонда нашла нарушений на 30 млрд грн — Госаудитслужба

Государственная аудиторская служба опубликовала аудит фонда борьбы с COVID-19 за 2020 год, которого требует МВФ – проблемных вопросов было найдено на 30 млрд грн.

Об этом говорится в отчете на сайте службы.

В общей сложности на так называемый “ковидный” фонд выделено 78,4 млрд грн, из которых было использовано 67,9 млрд грн. При этом контролем охвачено около 60 млрд грн.

Из использованной суммы Госаудитслужба нашла нарушений и проблемных вопросов на 30,1 млрд грн, из которых 155,6 млн грн было устранено.

Больше всего нарушений установлено именно в ходе аудита фонда и государственных программ, а также мониторинга закупок.

В разрезе распорядителей средств служба проверяла 12 госучреждений. Из них лучше всего использовали выделенные средства в Министерстве внутренних дел и Государственном управлении делами – они потратили 100% предусмотренных средств. Хуже всего справились в Фонде госимущества (30%) и Минсоцполитики (58%).

Напомним, что больше всего на борьбу с пандемией получил Укравтодор (26,2 млрд грн) и Министерство здравоохранения (21,8 млрд грн). Около 10 млрд грн каждое получили Минсоцполитики и Минэкономики.

В абсолютных числах больше всего проблем выявили в Укравтодоре – 12,6 млрд грн, из которых 5,9 млн грн было устранено. Сразу после агентства в антирейтинге значатся Минсоцполитики, где нашли проблем на 7,6 млрд грн, и Минэкономики (5 млрд грн).

При этом контроль охватил 100% использованных ведомствами и агентством средств.

Для сравнения, в Минздраве были обнаружены нарушения и проблемы на 3,9 млрд грн, однако контролем охватили лишь 66% средств. Именно по Минздраву открыто 22 уголовных производства по материалам аудита – больше всего у Минрегиона, 23 производства.

Относительно финансовых потерь бюджета больше всего их зафиксировали в Минрегионе на сумму 83,2 млн грн. В Минздраве и Минкульте нашли 33 и 36 млн грн потерь соответственно. В то же время в Укравтодоре – всего 10,2 млн грн.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.