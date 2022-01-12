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В полиции рассказали, как не получить штраф за пользование авто другим лицом

В полиции рассказали, как не получить штраф за пользование авто другим лицом

Что следует сделать, чтобы ответственность за нарушения на дороге получал именно водитель, а не владелец транспортного средства или руководитель юридического лица. Следует назначить надлежащего пользователя.

Об этом в Facebook рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Назначить надлежащего пользователя на авто можно, не выходя из дома, чтобы в случае автоматической фото- или видеофиксации нарушений ПДД штрафы получало именно это лицо.

Заказать услугу может лицо, которое хочет стать надлежащим пользователем.

Для этого нужно:

  • Авторизоваться в Электронном кабинете водителя (https://cutt.ly/jIWHvMG) с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП, ранее ЭЦП), BankID или MobileID.
  • Выбрать из перечня услугу «Управление надлежащим пользователем».
  • Ввести VIN-код транспортного средства, надлежащим пользователем которого лицо хочет стать, и проверить правильность деперсонифицированной информации о транспортном средстве, которую выдаст система.
  • Выбрать основание для надлежащего пользования. Это может быть договоренность с собственником, доверенность на право пользования ТС, договор аренды, найма или займа или договор финансового или оперативного лизинга.
  • Ввести e-mail и телефон владельца авто.
  • Проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан-копии доверенности или договора, которые являются основанием для надлежащего пользования.
  • Подписать созданную заявку с помощью квалифицированной электронной подписи.

Следующим этапом является получение письма владельцем со ссылкой на онлайн-заявление лица, назначаемого надлежащим пользователем.

Владелец авто должен перейти по ссылке и дать согласие на это назначение.

После визирования — заявка подтверждается оператором в территориальном сервисном центре МВД.

После этого лицо, заказавшее услугу надлежащего пользователя, может увидеть статус подтверждения заявки в е-Кабинете водителя.

На эту процедуру обязательно нужно согласие обоих: владельца и пользователя.

Если же у вас нет возможности осуществить регистрацию надлежащего пользователя через Электронный кабинет водителя, тогда и владельцу, и надлежащему пользователю следует обратиться с соответствующими документами в любой территориальный сервисный центр МВД.

По материалам Finance.UA
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