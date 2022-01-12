В полиции рассказали, как не получить штраф за пользование авто другим лицом

Что следует сделать, чтобы ответственность за нарушения на дороге получал именно водитель, а не владелец транспортного средства или руководитель юридического лица. Следует назначить надлежащего пользователя.
Об этом в Facebook рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
Назначить надлежащего пользователя на авто можно, не выходя из дома, чтобы в случае автоматической фото- или видеофиксации нарушений ПДД штрафы получало именно это лицо.
Заказать услугу может лицо, которое хочет стать надлежащим пользователем.
Для этого нужно:
Следующим этапом является получение письма владельцем со ссылкой на онлайн-заявление лица, назначаемого надлежащим пользователем.
Владелец авто должен перейти по ссылке и дать согласие на это назначение.
После визирования — заявка подтверждается оператором в территориальном сервисном центре МВД.
После этого лицо, заказавшее услугу надлежащего пользователя, может увидеть статус подтверждения заявки в е-Кабинете водителя.
На эту процедуру обязательно нужно согласие обоих: владельца и пользователя.
Если же у вас нет возможности осуществить регистрацию надлежащего пользователя через Электронный кабинет водителя, тогда и владельцу, и надлежащему пользователю следует обратиться с соответствующими документами в любой территориальный сервисный центр МВД.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят запретить оформлять сотрудников как ФЛП: придется платить полный налог10 ч. назад - 3816 19
Каждый из 145 депутатов получает в среднем 255 тыс. гривен компенсации на жильеВчера, 21:32 - 1154 17
Обанкротившийся банк возобновил деятельность9 ч. назад - 2826 10
20 гривен — это слишком: эксперт предположил, на сколько реально может подорожать проезд в КиевеВчера, 19:42 - 973 9
Суд отпустил Порошенко под личное обязательство7 ч. назад - 1095 5
В Украине хотят запретить оформлять сотрудников как ФЛП: придется платить полный налог10 ч. назад - 3816 19
Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине (инфографика)Вчера, 21:05 - 3129
Обанкротившийся банк возобновил деятельность9 ч. назад - 2826 10
Каким будет курс доллара на фоне сообщений о возможном вторжении РФ — прогноз11 ч. назад - 2402 2
Межбанк: будет ли доллар по 29 гривен10 ч. назад - 1993
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара11 ч. назад - 125
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутникПозавчера, 10:43 - 282
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 475 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1569 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 901 1