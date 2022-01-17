В прошлом году перелеты Зеленского стоили украинцам вдвое больше, чем в 2020 году

На перелеты делегаций с участием Президента Владимира Зеленского в 2021 году Государственное управление делами потратило 40,2 млн грн, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные единственного веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua

Наибольшие расходы были связаны с перелетом Зеленского по маршруту «Киев-Кеплавик-Вашингтон-Сан-Франциско-Лос-Анджелес-Вашингтон-Кеплавик-Киев» в августе — более 8,4 млн грн.

Официальный визит Президента Украины в Соединенные Штаты, главной целью которого было проведение переговоров с президентом США Джо Байденом, длился два дня — с 31 августа по 1 сентября.

Еще в 4,2 млн грн обошелся налогоплательщикам перелет Владимира Зеленского в США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Среди наиболее затратных перелетов также:

в Объединенные Арабские Эмираты — за 1,68 млн грн;

в Глазго на 26-й Климатический саммит ООН — за 1,5 млн грн;

в Брюссель на «Саммит восточного партнерства» — за 1,5 млн грн;

в Париж на переговоры с президентом Франции Эмануэлем Макроном — за 1,2 млн грн;

и в Катар — за 1,1 млн грн.

На внутренние авиаперевозки Владимира Зеленского в 2021 году потратили вдвое меньше, чем в 2020-м — всего 4,7 млн грн.

Заметим, что передвижение между государствами в 2020 году было ограничено из-за локдаун в странах мира и запретов на въезд в связи с пандемией.