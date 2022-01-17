В Калифорнии владельцу Tesla предъявили обвинения в смертельном ДТП с участием автопилота

Прокуратура Калифорнии обвинила в непредумышленном убийстве двух человек водителя автомобиля Tesla Model S. 27-летний Кевин Джордж Азиз Риад стал первым в США человеком, которому предъявили уголовные обвинения — из-за смертельного ДТП с участием Tesla Autopilot.

В конце 2019 года Tesla Model S, находившаяся на автопилоте, проехала на «красный» свет и врезалась в Honda Civic на перекрестке. Двое пассажиров последней погибли. Риад и его спутница попали в госпиталь.

Прокуратура округа Лос-Анджелес выдвинула обвинения еще в октябре 2021 года, но известно об этом стало лишь недавно, пишет Associated Press.

Риад не признал себя виновным и освобожден под залог, пока дело находится на рассмотрении. Предварительное слушание пройдет 23 февраля.

Семьи погибших подали в суд на Tesla и Риада. Они заявили о халатности со стороны водителя и обвинили компанию Илона Маска в продаже неисправных автомобилей, которые могут внезапно ускоряться и не оборудованы достаточно эффективной системой автоматического экстренного торможения. Совместное судебное разбирательство запланировано на середину 2023 года.

Неправильное использование автопилота, у которого есть доступ к рулевому управлению, скоростью и торможением, имело место во многих аварийных случаях и является предметом расследования двух федеральных агентств США. Власти Аризоны предъявили обвинение в убийстве по неосторожности в 2020 году водителю, нанятому Uber для испытаний полностью автономного автомобиля на дорогах общего пользования. Машина сбила насмерть пешехода.

Автопилот и другие системы помощи водителю широко используются по всему миру. Только в США ими оборудовано 765 тыс. автомобилей Tesla.

Автокомпания Илона Маска указывает в документах на машины Tesla, что система автономного вождения не снимает с водителя полную ответственность и он должен в любой момент быть готовым перехватить управление.