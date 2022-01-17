8 признаков фальшивых вакансий

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от rabota.ua о признаках фальшивых вакансий.
Работодатели и соискатели становятся более активными. Но не нужно забывать, что помимо добросовестных работодателей на охоту выходят мошенники, те, что ищут свою «добычу», используя противозаконные методы.
Поиск работы может затянуться, если вы не сможете отличить настоящие вакансии от фальшивых. Расскажем о ловушках, которые чаще всего мошенники используют в фальшивых вакансиях. Это поможет не терять время и быстро найти надежного работодателя.
Сайт компании, адрес электронной почты, ссылки на страницы в социальных сетях, телефоны, адрес пр. – добросовестные работодатели открыты и не скрывают такую информацию.
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