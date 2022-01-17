8 признаков фальшивых вакансий

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от rabota.ua о признаках фальшивых вакансий.

Работодатели и соискатели становятся более активными. Но не нужно забывать, что помимо добросовестных работодателей на охоту выходят мошенники, те, что ищут свою «добычу», используя противозаконные методы.

Поиск работы может затянуться, если вы не сможете отличить настоящие вакансии от фальшивых. Расскажем о ловушках, которые чаще всего мошенники используют в фальшивых вакансиях. Это поможет не терять время и быстро найти надежного работодателя.

«Рекрутер» звонит вам и просит предоставить конфиденциальную информацию. Вы разместили свое резюме, например, на job-сайте, указали всю необходимую информацию, которая характеризует вас как специалиста. Однако «рекрутер» просит предоставить дополнительную информацию, например: паспортные данные, идентификационный код, номер банковской карты, место прописки и прочее, а на собеседование не приглашает. Не разглашайте конфиденциальную информацию и пригрозите мошеннику, что обратитесь в полицию.

Вам сразу предлагают работу. Чтобы услышать желанное «Мы вас приглашаем в свою команду», кандидату нужно пройти ряд этапов отбора: разместить резюме/самому позвонить в компанию, пройти телефонное собеседование, прийти в офис на собеседование, пройти испытательный срок и тому подобное. Внезапное же предложение работы должно вызвать у вас подозрение. Так не бывает, как бы вам этого ни хотелось.

Слишком высокая зарплата. Не откликайтесь на вакансии, в которых работодатель обещает очень высокую зарплату. Конечно, всем хочется получать достойную зарплату, однако нужно реально смотреть на вещи. Что вам нужно делать – посмотреть, какую среднюю зарплату предлагают специалистам такого же уровня на аналогичной должности другие работодатели в вашем регионе.

Слишком гибкий график. Обещания того, что вы будете работать несколько дней в неделю или часов в день, в то же время будете получать высокую зарплату, должны вас насторожить. Детально изучите предложение, прежде чем отправлять резюме, свяжитесь с потенциальным работодателем и узнайте подробности о графике работы, не бойтесь задавать вопросы.

Вас просят заплатить. Если среди условий приема на работу есть требование заплатить за определенные услуги или товары, знайте, это – незаконно. Ни один работодатель, который следует букве закона, не имеет права требовать от вас платы за работу в компании, прохождения определенных этапов отбора, учебные материалы.

Работодатель обещает «золотые горы». Обещания о резком продвижении по карьерной лестнице или ежемесячном повышении зарплаты должно вас насторожить. Так не бывает, работников повышают за успехи в работе, старания, отдачу, достижения, добросовестный труд. Зарплату ежемесячно тоже не пересматривают, поэтому вы должны понимать, если соглашаетесь на определенное вознаграждение за труд, то будете получать его ближайшие полгода-год. Добросовестные работодатели это анонсируют в вакансиях, проговаривают на собеседованиях. А вы не стесняйтесь задавать вопросы.

Непрофессиональное общение. Если в переписке с представителями компании-работодателя вы встречаете орфографические и грамматические ошибки, употребление бранных, уменьшительно-ласкательных слов, обращение на «ты», плохие отзывы о других работодателях, попытки выдвинуть себя на первый план, – это признаки непрофессионального общения. То же самое касается и устного общения.

Отсутствует контактная информация о работодателе. В подавляющем большинстве фальшивых вакансий отсутствует контактная информация или нет четких данных о компании. Если возникли подозрения, проверьте, какая информация есть в интернете относительно этой вакансии/работодателе.

Сайт компании, адрес электронной почты, ссылки на страницы в социальных сетях, телефоны, адрес пр. – добросовестные работодатели открыты и не скрывают такую информацию.