Правительство установило квоту иммиграции на 2022 год

Кабмин определил максимальное число иностранцев и лиц без гражданства, которые могут подать документы на получение разрешения на иммиграцию на 2022 год. Решение приняли сегодня на заседании правительства.
Отметим, что отныне по всем категориям и регионам Украины этот показатель составляет 8 488 человек. В прошлом году показатель составлял 9 818 человек.
Устанавливаются квоты в отношении следующих категорий:
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