Правительство установило квоту иммиграции на 2022 год

Кабмин определил максимальное число иностранцев и лиц без гражданства, которые могут подать документы на получение разрешения на иммиграцию на 2022 год. Решение приняли сегодня на заседании правительства.

Отметим, что отныне по всем категориям и регионам Украины этот показатель составляет 8 488 человек. В прошлом году показатель составлял 9 818 человек.

Устанавливаются квоты в отношении следующих категорий:

деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины – 730 человек,

высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины – 4 101,

лица, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 тысяч долларов – без ограничения,

лица, которые являются полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины – 805,

лица, которые ранее пребывали в гражданстве Украины – 406,

родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети – 2 345

лица, которые непрерывно прожили на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми – 2,