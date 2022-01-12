Суд отпустил Порошенко под личное обязательство

Печерский районный суд Киева отказался брать под стражу пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко. Вместо этого он отпустил политика под личное обязательство.
Ранее Порошенко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы, и попросил Печерский районный суд Киева вернуть прокуратуре ходатайство об избрании меры пресечения для него. По словам адвоката Ильи Новикова, защита попросила суд дать прокуратуре шанс подать ходатайство «пусть необоснованное, но, по крайней мере, поданное без процессуальных нарушений».
Прокуратура в свою очередь требовала взять Порошенко под стражу и назначить ему залог в 1 млрд грн. Необходимость избрания такой меры пресечения сторона обвинения аргументировала характером уголовного производства, размером причиненного ущерба, а также имущественным положением Порошенко. По мнению прокуратуры, такая мера пресечения обеспечит выполнение процессуальных обязательств подозреваемым.
При этом ранее Государственное бюро расследований опубликовало «Обстоятельства и детали функционирования преступной схемы поставок в течение 2014−2015 годов угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям “ЛНР” и “ДНР” группой граждан Украины».
Как сообщает ГБР, в ходе досудебного расследования установлено, что фигуранты уголовного производства действовали по предварительному сговору и способствовали деятельности террористических организаций. Они совершали умышленные действия в ущерб территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.
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