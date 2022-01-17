В Лондоне хотят ввести плату за пользование личными автомобилями

Администрация Лондона намерена ввести обязательную плату за поездки по городу на личных легковых автомобилях. Подразумевается, что такой сбор позволит уменьшить количество пробок.
Об этом сообщает The Guardian.
Кроме того, платная езда на персональных автомобилях должна помочь в борьбе с изменением климата. В свою очередь, снижение количества регулярных ежедневных поездок позволит Лондону стать первым в Европе углеродно-нейтральным городом к 2030 году. Перспективная система оплаты должна учитывать пройденное каждым автомобилем расстояние, время в пути и местоположение автомобиля.
Принятие единой формулы оплаты не состоится раньше 2024 года. По мнению Хана, потери простых лондонцев от загрязнения воздуха и изменения климата будут более существенными, чем относительно небольшие тарифы на эксплуатацию легковых автомобилей. Спасти ситуацию и кошелек автомобилистов могут только электромобили. Согласно проекту, с электрокаров плата за езду по городу взиматься не будет.
Также мы писали, что таксист взял с женщины 10 тысяч долларов за поездку на полтора километра. Всему виной неисправность платежного терминала.
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