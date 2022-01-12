Какие вакцины признает Германия для въезда в страну

Германия для въезда в страну признает сертификаты о вакцинации от коронавируса только, если прививка сделана одобренными препаратами.

Если вы прошли полную вакцинацию от COVID-19 одобренной вакциной, вы можете въезжать как турист без ограничений. Если человек сделал прививку вакциной не из списка разрешенных в Германии, страна считает его невакцинированным.

Список одобренных для въезда в Германию вакцин определяет Институт Пауля Эрлиха.

По состоянию на 14 января 2022 года в него входили следующие вакцины от COVID-19:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech): 2 дозы для полной вакцинации;

Spikevax (Moderna): 2 дозы для полной вакцинации;

AstraZeneca под разными торговыми названиями: 2 дозы для полной вакцинации;

Janssen (Johnson & Johnson): 1 доза для полной вакцинации.

Германия начинает признавать сертификат о вакцинации, если с момента получения всех прививок прошло не менее 14 дней.

Проверить актуальный список одобренных в Германии вакцин можно на сайте Института Пауля Эрлиха.

Требования к сертификату о вакцинации для въезда в Германию:

Германия признает документы о вакцинации в письменном или электронном виде на английском, немецком, французском, итальянском или испанском языках. Если это бумажный документ, то нужно предъявить его оригинал, а не фотографию документа на мобильный телефон.

Для въезда в Германию подходит электронный сертификат о вакцинации в приложении «Дія», бумажный сертификат международного образца, который оформляет семейнйй врач, PDF-файл с QR-кодом, который генерирует приложение и портал «Дія».