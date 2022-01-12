Какие вакцины признает Германия для въезда в страну

Германия для въезда в страну признает сертификаты о вакцинации от коронавируса только, если прививка сделана одобренными препаратами.
Если вы прошли полную вакцинацию от COVID-19 одобренной вакциной, вы можете въезжать как турист без ограничений. Если человек сделал прививку вакциной не из списка разрешенных в Германии, страна считает его невакцинированным.
Список одобренных для въезда в Германию вакцин определяет Институт Пауля Эрлиха.
По состоянию на 14 января 2022 года в него входили следующие вакцины от COVID-19:
Германия начинает признавать сертификат о вакцинации, если с момента получения всех прививок прошло не менее 14 дней.
Проверить актуальный список одобренных в Германии вакцин можно на сайте Института Пауля Эрлиха.
Требования к сертификату о вакцинации для въезда в Германию:
Германия признает документы о вакцинации в письменном или электронном виде на английском, немецком, французском, итальянском или испанском языках. Если это бумажный документ, то нужно предъявить его оригинал, а не фотографию документа на мобильный телефон.
Для въезда в Германию подходит электронный сертификат о вакцинации в приложении «Дія», бумажный сертификат международного образца, который оформляет семейнйй врач, PDF-файл с QR-кодом, который генерирует приложение и портал «Дія».
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