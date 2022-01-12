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SkyUp изменила бесплатный сервис на регулярных рейсах

SkyUp изменила бесплатный сервис на регулярных рейсах

Украинский лоукостер SkyUp изменил бесплатный сервис на регулярных рейсах, который касается бесплатной раздачи воды пассажирам во время полета.

Теперь воду нужно покупать в бутылках или попросить бортпроводника принести бесплатную воду в стакане, сообщили avianews.com в авиакомпании.

Дополнено: некоторые пассажиры утверждают, что бортпроводники не выдают воду по запросу бесплатно, предлагая купить воду в бутылках.

До введения изменений на регулярных рейсах SkyUp стюардессы катили тележку с бутилированной водой по салону, разливали ее в стаканы и предоставляли пассажирам. Сейчас такой сервис остался только на чартерных рейсах.

В SkyUp изменение сервиса на регулярных рейсах объяснили тем, что это позволило оптимизировать время обслуживания пассажиров и ускорить процесс выдачи заказов из платного меню.

Данное нововведение со стороны SkyUp полностью соответствует украинским правилам воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. В них указано, что авиаперевозчик должен предоставить бесплатную питьевую воду, однако только по запросу пассажира.

Дополнено: если утверждения пассажиров верны, и персонал SkyUp не выдает бесплатно воду по запросу, это является нарушением правил. Однако также возможно, что это непонимание правил со стороны некоторых бортпроводников.

По материалам Avianews.com
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