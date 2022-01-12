SkyUp изменила бесплатный сервис на регулярных рейсах

Украинский лоукостер SkyUp изменил бесплатный сервис на регулярных рейсах, который касается бесплатной раздачи воды пассажирам во время полета.
Теперь воду нужно покупать в бутылках или попросить бортпроводника принести бесплатную воду в стакане, сообщили avianews.com в авиакомпании.
Дополнено: некоторые пассажиры утверждают, что бортпроводники не выдают воду по запросу бесплатно, предлагая купить воду в бутылках.
До введения изменений на регулярных рейсах SkyUp стюардессы катили тележку с бутилированной водой по салону, разливали ее в стаканы и предоставляли пассажирам. Сейчас такой сервис остался только на чартерных рейсах.
В SkyUp изменение сервиса на регулярных рейсах объяснили тем, что это позволило оптимизировать время обслуживания пассажиров и ускорить процесс выдачи заказов из платного меню.
Данное нововведение со стороны SkyUp полностью соответствует украинским правилам воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. В них указано, что авиаперевозчик должен предоставить бесплатную питьевую воду, однако только по запросу пассажира.
Дополнено: если утверждения пассажиров верны, и персонал SkyUp не выдает бесплатно воду по запросу, это является нарушением правил. Однако также возможно, что это непонимание правил со стороны некоторых бортпроводников.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый из 145 депутатов получает в среднем 255 тыс. гривен компенсации на жильеВчера, 21:32 - 779 12
20 гривен — это слишком: эксперт предположил, на сколько реально может подорожать проезд в КиевеВчера, 19:42 - 619 7
Обанкротившийся банк возобновил деятельность3 ч. назад - 1467 6
ЕС отменил ограничения на импорт курятины из Украины8 ч. назад - 498 5
Россию не будут отключать от SWIFT - СМИВчера, 15:46 - 1947 5
Тернопольская область начинает «Большую стройку» сразу нескольких объездных дорогВчера, 16:37 - 3018 2
Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине (инфографика)Вчера, 21:05 - 2337
В Украине взлетели цены на новое жилье: причины роста и стоимость «квадрата»Вчера, 20:01 - 2185 1
В Украине хотят запретить оформлять сотрудников как ФЛП: придется платить полный налог4 ч. назад - 2041 3
Налоговый долг: взыскать могут теперь и без судебного решенияВчера, 16:04 - 2032
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара5 ч. назад - 76
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутникПозавчера, 10:43 - 255
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 466 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1535 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 879 1