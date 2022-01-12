SkyUp изменила бесплатный сервис на регулярных рейсах

Украинский лоукостер SkyUp изменил бесплатный сервис на регулярных рейсах, который касается бесплатной раздачи воды пассажирам во время полета.

Теперь воду нужно покупать в бутылках или попросить бортпроводника принести бесплатную воду в стакане, сообщили avianews.com в авиакомпании.

Дополнено: некоторые пассажиры утверждают, что бортпроводники не выдают воду по запросу бесплатно, предлагая купить воду в бутылках.

До введения изменений на регулярных рейсах SkyUp стюардессы катили тележку с бутилированной водой по салону, разливали ее в стаканы и предоставляли пассажирам. Сейчас такой сервис остался только на чартерных рейсах.

В SkyUp изменение сервиса на регулярных рейсах объяснили тем, что это позволило оптимизировать время обслуживания пассажиров и ускорить процесс выдачи заказов из платного меню.

Данное нововведение со стороны SkyUp полностью соответствует украинским правилам воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. В них указано, что авиаперевозчик должен предоставить бесплатную питьевую воду, однако только по запросу пассажира.

Дополнено: если утверждения пассажиров верны, и персонал SkyUp не выдает бесплатно воду по запросу, это является нарушением правил. Однако также возможно, что это непонимание правил со стороны некоторых бортпроводников.