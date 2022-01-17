Автопроизводство в Украине за год выросло на 65%

В прошлом году в Украине собрали 8153 единицы автотранспортных средств, что на 65% больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Укравтопром

Среди них: легковых автомобилей собрали 7342 шт. (+75%), коммерческих – 43 шт. (-16%), автобусов -768 шт. (+10%).

Также сообщается, что в декабре 2021 года в стране изготовили 620 единиц автотранспортных средств.

«Такой результат почти на 17% лучше ноябрьского, а по сравнению с декабрем 2020 года производство увеличилось на 19%.

При этом отмечается, что положительная динамика была сформирована только выпуском легковых автомобилей. Если относительно предыдущего месяца сборка легковых авто увеличилась на 21%, то по сравнению с показателем декабря 2020 года на 23% и составила 550 ед.», — говорится в сообщении.

При этом производство коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года), осталось на уровне декабря 2020 года (6 штук), что на 40% меньше, чем в ноябре 2021 года.

По данным ассоциации, производители автобусов за месяц изготовили 64 машины, это на 3% меньше, чем в ноябре, и почти на 9% меньше декабрьского результата 2020 года.

Справка Finance.ua:

по итогам 2020 года в Украине автопроизводство упало почти на треть. В целом в стране было произведено 4952 единицы автотранспортных средств;

в октябре автопроизводство в Украине упало почти на 70%. За месяц было произведено 292 автотранспортных средства.

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