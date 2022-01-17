В Украине растет потребление электричества, газа — падает

С начала отопительного сезона в Украине растет потребление электроэнергии, при этом снижается потребление газа. Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

«Происходит существенное повышение потребления электрической энергии. Если сравнивать с прошлым отопительным сезоном, то потребление выросло приблизительно на 6%. Соответственно, это требует более стабильной работы энергосистемы», — сказал он.

Основную нагрузку несет атомная генерация.

При этом потребление газа упало примерно на 5−6%.

В Украине объемы потребления газа в ноябре 2021 года составили 2 960,4 млн кубометров, что на 21,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.