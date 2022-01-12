0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 257 0

Как выросли цены на вторичном рынке недвижимости Киева за год (инфографика)

Как выросли цены на вторичном рынке недвижимости Киева за год (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за рынком недвижимости, узнал от address.ua, как изменились цены на вторичном рынке в Киеве.

В декабре 2021 года медианная цена в долларовом эквиваленте увеличилась на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 14,7% увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

В декабре 2021 года медианная цена предложения квартир на вторичном рынке Киева, представленных в базе данных портала Address.ua, увеличилась по сравнению с ноябрем на 1,3%, и составила 1392 долл. США/кв. м. Данный показатель в категории 1-комнатных квартир вырос по сравнению с прошлым месяцем на 1,6% до 1519 долл. США/кв. м. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 1,8% (1344 долл. США/кв. м.). Медианная стоимость 3-комнатных квартир осталась на уровне предыдущего месяца и составила 1250 долл. США/кв. м.

Таковы результаты исследования рынка вторичной недвижимости Киева за декабрь 2021 года, которое провели аналитики портала поиска недвижимости Address.ua. Эксперты основывались на анализе объявлений, размещенных на портале, а также активности пользователей (271 754 посещения за декабрь 2021 года).

Медианная цена предложения по районам Киева в декабре 2021 г. составила:

В декабре самым высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне от 50 000 до 70 000 долл. США с долей запросов 51%.

  • На втором месте находилось жилье в диапазоне до 30 000 долл. США с долей 21% от общего количества запросов к базе данных портала Address.ua.
  • Спрос на жилье с ценой 30 000 – 50 000 долл. США в ноябре 2021 г. составил 15% запросов к базе данных портала, от 70 000 долл. США и выше – 13%.

Спрос на двухкомнатные квартиры в декабре 2021 г. был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 41%.

Однокомнатными квартирами интересовались 40% пользователей портала. Трехкомнатными квартирами – 19% пользователей, ищущих недвижимость для покупки.

Наибольший спрос у покупателей был сосредоточен в категории от 35 м2 до 50 м2, доля таких запросов на портале Address.ua составляет по 56% от общего количества.

  • Квартирами от 50 м2 до 80 м2 и интересуются по 29% претендентов.
  • Процент запросов на квартиры площадью от 80 м2 составил 6%, а до 35 м2 – 9%.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.