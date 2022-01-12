Как выросли цены на вторичном рынке недвижимости Киева за год (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за рынком недвижимости, узнал от address.ua, как изменились цены на вторичном рынке в Киеве.

В декабре 2021 года медианная цена в долларовом эквиваленте увеличилась на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 14,7% увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

В декабре 2021 года медианная цена предложения квартир на вторичном рынке Киева, представленных в базе данных портала Address.ua, увеличилась по сравнению с ноябрем на 1,3%, и составила 1392 долл. США/кв. м. Данный показатель в категории 1-комнатных квартир вырос по сравнению с прошлым месяцем на 1,6% до 1519 долл. США/кв. м. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 1,8% (1344 долл. США/кв. м.). Медианная стоимость 3-комнатных квартир осталась на уровне предыдущего месяца и составила 1250 долл. США/кв. м.

Таковы результаты исследования рынка вторичной недвижимости Киева за декабрь 2021 года, которое провели аналитики портала поиска недвижимости Address.ua. Эксперты основывались на анализе объявлений, размещенных на портале, а также активности пользователей (271 754 посещения за декабрь 2021 года).

Медианная цена предложения по районам Киева в декабре 2021 г. составила:

В декабре самым высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне от 50 000 до 70 000 долл. США с долей запросов 51%.

На втором месте находилось жилье в диапазоне до 30 000 долл. США с долей 21% от общего количества запросов к базе данных портала Address.ua.

Спрос на жилье с ценой 30 000 – 50 000 долл. США в ноябре 2021 г. составил 15% запросов к базе данных портала, от 70 000 долл. США и выше – 13%.

Спрос на двухкомнатные квартиры в декабре 2021 г. был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 41%.

Однокомнатными квартирами интересовались 40% пользователей портала. Трехкомнатными квартирами – 19% пользователей, ищущих недвижимость для покупки.

Наибольший спрос у покупателей был сосредоточен в категории от 35 м2 до 50 м2, доля таких запросов на портале Address.ua составляет по 56% от общего количества.

Квартирами от 50 м2 до 80 м2 и интересуются по 29% претендентов.

Процент запросов на квартиры площадью от 80 м2 составил 6%, а до 35 м2 – 9%.

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