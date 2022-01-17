Отопление дровами: во сколько обойдется и какие древесные породы выбрать

Эксперты считают, что жителям частных домов выгоднее отапливать свое жилище дровами, чем газом. Особенно это актуально для тех, кто живет в лесистых регионах, пишет Сегодня.
Какие дрова лучше всего подходят для отопления.
Главный показатель — это калорийность дров, то есть сколько они выделяют тепла при сгорании одинакового количества материала.
В данном случае пальма первенства у дуба. Такие дрова имеют теплоотдачу около 2,100 кВт/ч на 1 кубометр. Преимуществом дуба является то, что он медленно горит и почти не содержит смол, из-за которых на дымоходе оседает сажа. Однако есть у дубовых дров и недостаток – цена, которая является одной из самых высоких на популярные в Украине древесные породы.
Не менее популярны и березовые дрова, они заметно дешевле дубовых и практически не уступают по теплоотдаче – 1,900 кВт/ч на 1 кубометр, но в то же время лучше сосны и осины.
Береза тоже горит ровно и плавно, но в отличие от дуба выделяет смолистые вещества в значительных объемах, которые оседают в дымоходе и на легких человека.
Реже для отопления используют сосну, поскольку содержание в ней смолы рекордное, и из-за этого дрова не только чадят, но и стреляют горячими углями. Теплоотдача древесины составляет 1,600 кВт/ч на 1 кубометр.
Плохо горит тополь, хотя представляет достаточно распространенный вид дров. Такие породы часто добавляют в так называемый микс и смешивают с ивой или ольхой.
Теплоотдача тополя составляет 1,200 кВт/ч на 1 кубометр, ивы – 1,400 кВт/ч на 1 кубометр, ольхи – 1,500 кВт/ч на 1 кубометр.
Сколько стоят дрова в Украине. Дуб – 1300 до 1750 грн за куб. м (в зависимости от типа дров и объема заказа);
В среднем на отопление дома площадью 60 квадратных метров на одну зиму нужно около 5-6 кубометров дубовых дров, других пород с меньшей теплоотдачей понадобится больше.
Конечно, эта цифра может немного меняться в зависимости от утепления дома и того, насколько холодной будет зима.
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