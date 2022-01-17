Открыть машину Айфоном: в каких авто появится такая функция

Функция Apple CarKey больше не будет эксклюзивной для моделей BMW.
Вскоре она появится на автомобилях Hyundai и Genesis.
Теперь функция Apple CarKey доступна лишь для некоторых моделей BMW, таких как 5-я серия, но вскоре она может быть предложена и для машин Hyundai и Genesis.
Это удобное приложение было представлено на Всемирной конференции разработчиков Apple в 2020 году, но изначально не было воспринято автопроизводителями. После некоторой паузы эту полезную функцию взял на вооружение только баварский бренд BMW.
Теперь же, по словам аналитика Марка Гурмана из Bloomberg, эта опция появится в машинах южнокорейских марок в конце этого года.
Как работает система. Смартфон iPhone или часы Apple взаимодействуют с дверной ручкой автомобиля с помощью протокола NFC – того самого, с помощью которого мы рассчитываемся за покупки в супермаркете. Оказавшись внутри, водитель кладет свой гаджет на считыватель NFC или беспроводное зарядное устройство, чтобы завести машину. Тем, у кого есть устройство новее iPhone 11, благодаря чипу U1 даже не нужно доставать телефон из кармана.
Apple CarKey по умолчанию не использует идентификацию, поэтому все, что вам нужно сделать, это просто нажать и открыть дверь. Компания Apple гарантирует безопасность процесса, а операционная система iOS также использует информацию о местоположении и идентификатор Apple ID для предотвращения мошеннического доступа.
Ключи от машины можно также загрузить в умные часы Apple Watch, что делает процесс еще более удобным.
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