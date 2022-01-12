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На украинском биржевом рынке впервые за десятилетие сменился лидер

На украинском биржевом рынке впервые за десятилетие сменился лидер

В 2021 году днепровская фондовая биржа «Перспектива» лишилась позиции лидера среди украинских организаторов торгов финансовыми инструментами, которую удерживала с 2012 года.

Как свидетельствуют данные самой «Перспективы» в прошлом году объем торгов на бирже вырос на 7,8% до 217,1 млрд грн. Но этого оказалось мало, чтобы остаться на первой строчке.

По этому показателю ее обогнала одна из более старых фондовых бирж страны — ПФТС. В 2021 году объем торгов на ней вырос на 67% до 221,5 млрд грн.

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Третью строчку заняла «Украинская биржа», которая хотя и нарастила объемы в пять раз — до 13,3 млрд грн, но все равно с большим отрывом отстает от ПФТС и «Перспективы».

Мажоритарный акционер ПФТС — китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange, которой с начала 2020 года принадлежит 49,9% акций биржи.

По материалам Економічна Правда
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