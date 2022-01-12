Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара

Исследователи из Университета Бирмингема в Великобритании и американского университета Дьюка разработали новое семейство полимеров, которые сохраняют все качества обычных пластиков, но также поддаются разложению и механической переработке. В исследовании они использовали материалы на основе сахара, сообщает News Concerns.
В результате получилось два новых полимера. Один из них растяжим, как резина, а другой — жесткий, но эластичный, как большинство промышленных пластиков.
Исследователи использовали изоидид и изоманнид в качестве строительных блоков. Оба соединения состоят из сахарных спиртов и имеют прочное кольцо атомов. Полимер на основе изоидида показал жесткость и пластичность, аналогичные обычным пластикам, а также прочность высококачественных инженерных материалов, таких как нейлон-6. Примечательно, что материалы сохранили свои механические свойства после измельчения и термической обработки.
«Химическое сходство полимеров, в отличие от многих современных пластмасс, позволяет смешивать их друг с другом для получения материалов с сопоставимыми или улучшенными свойствами, а также дает явное преимущество при переработке», — пояснил соавтор исследования доктор Джош Ворч из Химической школы Бирмингема.
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