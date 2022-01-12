0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 100 0

Свыше $2 миллиарда: в UkraineInvest поступили заявки на потенциальные проекты — Шмыгаль

Свыше $2 миллиарда: в UkraineInvest поступили заявки на потенциальные проекты — Шмыгаль

В офис UkraineInvest, обеспечивающий сопровождение крупных инвесторов, уже поступили заявки на потенциальные проекты на общую сумму более 2 млрд долларов.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на встрече с бизнес-омбудсменом Романом Ващуком, на которой обсуждалось улучшение инвестиционного климата и предпринимательской среды в стране.

«На сегодняшний день в правительственный офис UkraineInvest, который в соответствии с законом обеспечивает сопровождение крупных инвесторов, поступило заявок на потенциальные проекты общей суммой более 2 млрд долларов. Эта инициатива работает, и мы активно призываем инвесторов воспользоваться ею. Также проходят открытые аукционы по приватизации и конкурсы по реализации проектов государственно-частного партнерства. Все это, по нашим прогнозам, должно обеспечить увеличение ежегодных инвестиций в Украину до 15 млрд долларов начиная с 2025 года», – сказал Шмыгаль.

Стороны коснулись вопроса внедрения Закона Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями» и других механизмов для привлечения капитала в Украину.

Также Шмыгаль отметил, что Украина в течение следующих нескольких лет стремится интегрироваться в европейские рынки, подписав так называемые безвизы с ЕС в промышленной, таможенной, цифровой, транспортной и энергетической сферах. По его словам, внедрение европейских правил даст украинской экономике дополнительные миллиарды евро поступлений.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.