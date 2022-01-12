Свыше $2 миллиарда: в UkraineInvest поступили заявки на потенциальные проекты — Шмыгаль

В офис UkraineInvest, обеспечивающий сопровождение крупных инвесторов, уже поступили заявки на потенциальные проекты на общую сумму более 2 млрд долларов.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на встрече с бизнес-омбудсменом Романом Ващуком, на которой обсуждалось улучшение инвестиционного климата и предпринимательской среды в стране.
«На сегодняшний день в правительственный офис UkraineInvest, который в соответствии с законом обеспечивает сопровождение крупных инвесторов, поступило заявок на потенциальные проекты общей суммой более 2 млрд долларов. Эта инициатива работает, и мы активно призываем инвесторов воспользоваться ею. Также проходят открытые аукционы по приватизации и конкурсы по реализации проектов государственно-частного партнерства. Все это, по нашим прогнозам, должно обеспечить увеличение ежегодных инвестиций в Украину до 15 млрд долларов начиная с 2025 года», – сказал Шмыгаль.
Стороны коснулись вопроса внедрения Закона Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями» и других механизмов для привлечения капитала в Украину.
Также Шмыгаль отметил, что Украина в течение следующих нескольких лет стремится интегрироваться в европейские рынки, подписав так называемые безвизы с ЕС в промышленной, таможенной, цифровой, транспортной и энергетической сферах. По его словам, внедрение европейских правил даст украинской экономике дополнительные миллиарды евро поступлений.
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