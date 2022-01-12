Госспецсвязи выяснила, как взламывали госсайты

Масштабную кибератаку на украинские государственные сайты в ночь с 13 на 14 января провели с помощью программы-вайпера WhisperGate. Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.
Именно на эту программу указала корпорация компьютерных технологий Microsoft, отметили в Госспецсвязи.
«На данный момент использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки», — сказано в сообщении службы.
В Госспецсвязи уверены, что хакеры пытались нанести как можно большего ущерба инфраструктуре государственных электронных ресурсов.
По словам специалистов, замена отображаемой информации государственных сайтов, которые подверглись хакерским атакам, и уничтожение данных с помощью вайпера являются составляющими одной кибератаки.
Отметим, пока Госспецсвязи выяснила только, какой был основной инструмент хакеров. Расследование инцидента продолжается до выяснения всех обстоятельств и причастных к кибератаке.
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