Госспецсвязи выяснила, как взламывали госсайты

Масштабную кибератаку на украинские государственные сайты в ночь с 13 на 14 января провели с помощью программы-вайпера WhisperGate. Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Именно на эту программу указала корпорация компьютерных технологий Microsoft, отметили в Госспецсвязи.

«На данный момент использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки», — сказано в сообщении службы.

В Госспецсвязи уверены, что хакеры пытались нанести как можно большего ущерба инфраструктуре государственных электронных ресурсов.

По словам специалистов, замена отображаемой информации государственных сайтов, которые подверглись хакерским атакам, и уничтожение данных с помощью вайпера являются составляющими одной кибератаки.

Отметим, пока Госспецсвязи выяснила только, какой был основной инструмент хакеров. Расследование инцидента продолжается до выяснения всех обстоятельств и причастных к кибератаке.

Справка Finance.ua:

в ночь с 13 на 14 января хакеры атаковали ряд сайтов украинских министерств. В результате перестали работать веб-страницы Минобразования, МИД , ГСЧС , Кабмина.