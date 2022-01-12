Межбанк: доллар вернулся к утренним показателям

Во вторник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,36/28,38 UAH/USD. По состоянию на 10:40 курс доллара на Межбанке вырос на две копейки к показателю 28,38/28,40 UAH/USD. Однако, уже через 10 минут американская нацвалюта потеряла в цене одну копейку.
К 11:40 соотношение курса доллара к гривне на Межбанке снова добралось до отметки 28,38/28,40 UAH/USD.
После этого доллар стремительно пошел на повышение и около 12:25 повысился до уровня 28,42/28,44 UAH/USD. К обеду, а именно в 13:05 доллар уже был на отметке 28,48/28,50 UAH/USD – с такими котировками он продержался почти час, после чего стремительно пошел вниз.
До 15:10 доллар снизился до отметки 28,38/28,40 UAH/USD, а к 15:55 вернулся к утренним показателям.
По состоянию на 16:45 котировки доллара все-таки выбороли одну копейку и оказались в указанный час на отметке 28,37/28,39 UAH/USD. С таким же показателем Межбанк закрылся.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,37 / 28,39
евро – 32,24 / 32,26
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1341 / 1,1343
Курсы валют на Межбанке
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