0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 479 0

Межбанк: доллар вернулся к утренним показателям

Межбанк: доллар вернулся к утренним показателям

Во вторник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,36/28,38 UAH/USD. По состоянию на 10:40 курс доллара на Межбанке вырос на две копейки к показателю 28,38/28,40 UAH/USD. Однако, уже через 10 минут американская нацвалюта потеряла в цене одну копейку.

К 11:40 соотношение курса доллара к гривне на Межбанке снова добралось до отметки 28,38/28,40 UAH/USD.

После этого доллар стремительно пошел на повышение и около 12:25 повысился до уровня 28,42/28,44 UAH/USD. К обеду, а именно в 13:05 доллар уже был на отметке 28,48/28,50 UAH/USD – с такими котировками он продержался почти час, после чего стремительно пошел вниз.

До 15:10 доллар снизился до отметки 28,38/28,40 UAH/USD, а к 15:55 вернулся к утренним показателям.

По состоянию на 16:45 котировки доллара все-таки выбороли одну копейку и оказались в указанный час на отметке 28,37/28,39 UAH/USD. С таким же показателем Межбанк закрылся.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,37 / 28,39
евро – 32,24 / 32,26

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1341 / 1,1343

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.