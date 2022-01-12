Российский рынок акций обвалился на фоне геополитической напряженности

Сегодня, 18 января, индекс Московской биржи обвалился ниже отметки 3400 пунктов и опустился на 4,55% – до 3398,21 пункта. В последний раз падение ниже 3400 пунктов фиксировалось в марте 2021 года, сообщает РБК.

В течение дня индекс падал на 5,82%, до 3353,14 пункта. Это максимальное снижение с 15 апреля 2020 года, когда показатель опускался на 5%.

По данным торгов на Московской бирже, индекс РТС упал на 5,1%, до 1399,89 пункта. Значение опускалось ниже 1400 пунктов в феврале 2021 года.

Акции падают в цене на фоне геополитической напряженности. В частности, в СМИ появилась информация, что Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов.

Также аналитики указывают на неудачные переговоры России и США по вопросам европейской безопасности и угрозы санкции со стороны Запада. Это повлекло отток инвесторов.

Кроме того, аналитики подсчитали, что падение индекса Мосбиржи с уровня исторических максимумов уже превысило 20%. Это важный рубеж для многих трейдеров.

Лидерами по снижению на Мосбирже стали акции VK (бывшая Mail.ru Group), потерявшие почти 10% стоимости. Одновременно обычные акции Сбербанка упали на 9,4%, а привилегированные — на 8,8%

Для нормализации ситуации на рынке нужны сигналы о нормализации отношений с Западом, считает трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев.