Кроссовер, который заменит Volvo XC90, будет называться Embla

Новый люксовый кроссовер компании Volvo, который заменит Volvo XC90, будет называться Embla. В Австралии компания Volvo уже запатентовала это название (в октябре 2021 года).
Генеральный директор компании Volvo Хокан Самуэльссон ранее объявил, что шведский автогигант отказывается от обозначения своих автомобилей в цифрах. Все новые автомобили Volvo будут иметь стандартные названия из букв.
Название «Эмбла» для своего нового люксового кроссовера компания Volvo выбрала не просто так, как может показаться на первый взгляд. В скандинавской мифологии Эмбла – это первая женщина, которую боги нашли на берегу моря.
В общем, название Embla должно, видимо, подчеркнуть, что для автомобилей Volvo начинается новая эпоха. Это будет первый специализированный электромобиль шведской компании. То есть его построят на совершенно новой платформе. Он не будет связан с уже существующими моделями с двигателями внутреннего сгорания.
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