Apple снимает с продажи 13-дюймовый MacBook Pro

Авторитетный инсайдер под ником DylanDKT поделился в Твиттере новыми подробностями о будущих компьютерах Apple. Они выйдут до конца 2022 года.

По словам Дилана, который еще ни разу не ошибался в инсайдах, Apple завершит переход на собственные чипы лишь в четвертом квартале 2022 года с выпуском Mac Pro на Apple Silicon. Интересно, что самый мощный компьютер получит более прокачанную версию M1 Max Duo, а не M2 Pro/Max. Возможно, такой же чипсет будет использоваться в будущем iMac Pro.

Кроме того, во второй половине 2022 Apple выпустит MacBook Air на M2 и менее производительную версию 14-дюймового MacBook Pro на M2. Новый MacBook Pro заменит базовую 13-дюймовую модель с M1, но будет стоить немного дороже, а MacBook Air получит масштабный редизайн.