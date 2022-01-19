Tesla собирает один автомобиль всего 38 секунд (видео)

Завод Tesla в Шанхае стал самым производительным в мире заводом по сборке электромобилей. В частности, среднее время сборки одного автомобиля составляет примерно 34-38 секунды.
Свежие кадры с беспилотников показывают, что китайская гигафабрика Tesla в Шанхае по-прежнему работает с чрезвычайно высокими темпами производства, по крайней мере в пиковые периоды, производя все больше электромобилей.
Как сообщает источник, Tesla опубликовала 10-минутный видеоролик, в котором показано производство 18 автомобилей Tesla Model Y. На сборку каждой машины уходит около 34 секунд. Другое 10-минутное видео показывает сборку 11 автомобилей Tesla Model 3, на которые тратится около 55 секунд.
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Если использовать такую скорость, то в целом завод может собирать около 1,5 миллиона единиц, поэтому разумно предположить, что завод Tesla в Шанхае вполне может иметь реальную производственную мощность в 1 миллион единиц в 2022 году.
Сейчас идет подготовка к строительству третьей фазы Шанхайской гигафабрики Tesla в Китае, и площадь будет увеличена вдвое по сравнению с текущей.
Китайский завод Tesla отгрузил более 480 000 автомобилей в 2021 году. Это составляет более половины из 936 тысяч автомобилей, поставленных американским автопроизводителем по всему миру в прошлом году.
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