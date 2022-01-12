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Tesla показала обновленный вариант электромобиля Model S

Американская компания Tesla презентовала обновленный вариант электромобиля Model S. Презентация новинки состоялась в Тайване. Компания впервые начинает продажи новых электрифицированных машин вне территории Соединенных Штатов Америки.

Новый Model S обзавелся матричными фарами, которые прилагаются к модификации Model Y и Model 3. Также электрическая модель обзавелась другими косметическими изменениями: изменена окантовка с номерного знака и добавлен новый порт для зарядки аккумулятора – CCS.

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По мнению экспертов, новый вариант Tesla Model S практически в неизменном виде появится на авторынке США. Самое заметное изменение, которое можно увидеть в североамериканской версии, – это больший зарядный порт для поддержки разъема CCS.

Напомним, украинцы активно покупают электрокары марки Tesla. Как правило, это подержанные модели из США и ЕС.

Ранее сообщалось, что в Украине будут выдавать кредиты на покупку электрокаров. Это произойдет уже через несколько месяцев.

По материалам Ampercar
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