ТОП-7 смартфонов с лучшими камерами

Специалисты по iChip собрали лучшие камерофоны 2021 года для любителей мобильной съемки. Интересно, что в рейтинг лучших вошли не только флагманы, но и несколько относительно бюджетных моделей с крутыми камерами.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Основная камера: 108 Мп + 12 Мп + 10 Мп + 10 Мп.

Фронтальная камера: 40 Мп.

Один из лучших камерофонов 2021 года, который умеет снимать видео в 8K, поддерживает оптическую стабилизацию изображения и 100-кратный гибридный зум. Смартфон получил квадрокамеру с лазерным автофокусом:

основной датчик — 108 Мп;

широкоугольный — 12 Мп;

телефото сенсоры с разрешением по 10 Мп и зумом х3 и х10.

Гаджет работает на платформе Samsung Exynos 2100, имеет качественный экран с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,8 дюйма, стереодинамики и быструю и беспроводную зарядку.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Основная камера: 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп.

Фронтальная камера: 20 Мп.

Эта модель имеет одну из лучших камер в своем классе и даже возглавляет рейтинг DxOMark. Mi 11 Ultra получил тройной модуль:

основной с разрешением 50 Мп и 10-кратным гибридным зумом;

«широкий» объектив на 48 Мп;

телефото-модуль на 48 Мп с 5-кратным оптическим увеличением.

Гаджет умеет записывать видео в 8K, поддерживает лазерный автофокус и в целом снимает с зумом до х120. Также в блоке камер расположен 1,1-дюймовый дополнительный Amoled-дисплей, который дублирует основной экран — на него можно выводить сообщения, предварительный просмотр при съемке селфи или собственную заставку.

Huawei Mate 40 Pro

Основная камера: 50 Мп + 20 Мп + 12 Мп.

Фронтальная камера: 13 Мп.

Китайский флагман, вышедший в 2020 году, все еще может потягаться за звание лучшего камерофона с моделями 2021 года. Mate 40 Pro получил три камеры от Leica, расположенных в кольце на спинке:

основной датчик 50 Мп с диафрагмой F/1.90;

широкоугольный модуль 20 Мп;

телеобъектив 12 Мп;

TOF для измерения глубины кадра.

Среди минусов — модель не работает с сервисами Google.

Apple iPhone 12 Pro Max

Основная камера: 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп.

Фронтальная камера: 12 Мп.

Топовый айфон на 5-нм процессоре Apple A14 Bionic — единственный аппарат в рейтинге, который оснащен датчиком LiDAR для анализа окружающего пространства. Технология используется во время съемки в ночном режиме и позволяет делать красочные портреты даже в сумерках. Все камеры имеют разрешение 12 Мп. Но это не мешает смартфону создавать крутые снимки.

OnePlus 9 Pro

Основная камера: 48 Мп + 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Фронтальная камера: 16 Мп.

OnePlus 9 Pro получил основную камеру с четырьмя датчиками — 48, 50, 8 и 2 Мп. Больше всего пикселей имеет широкоугольный объектив. Гаджет поддерживает трехкратный оптический зум, оптическую и электронную стабилизацию, съемку в 8K при 30 fps, режим супер-макро и автофокус с режимом «слежения». Модель защищена от воды по стандарту IP68.

Realme 8 Pro

Основная камера: 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Фронтальная камера: 12 Мп.

Самый доступный смартфон с камерой 108 Мп. Также у него есть три дополнительных датчика:

широкоугольный — 8 Мп;

сенсор глубины — 2 Мп;

макро-камера — 2 Мп.

Redmi Note 10 Pro

Основная камера: 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп

Фронтальная камера: 16 Мп

Еще один доступный смартфон с крутой камерой — это новая модель Redmi Note 10 Pro, которая получила основной датчик на 108 Мп. Он поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта для обработки фото, хорошо снимает при недостаточном освещении и может записывать видео в 4K при 30 fps. Среди фишек — Amoled-дисплей с частотой обновления 120 Гц и 33-ваттная быстрая зарядка. Также гаджет поддерживает NFC, имеет 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти и геймерский процессор Qualcomm Snapdragon 732G.