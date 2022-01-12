Названа область-лидер по производству сахара в Украине

В Винницкой области изготовили 363,5 тыс. т сахара, что является наибольшим показателем в Украине. Об этом сообщает издание «Голос Украины», пишет agronews.ua.
«Урожай сахарной свеклы-2021 составил 2,4 млн т, при средней урожайности 49,4 т/га, что на 8 т/га больше показателя 2020 г.», — говорится в сообщении.
Урожай сахара перерабатывали на 5 сахарозаводах: Гайсинском, Крыжопольском, Ждановском, Томашпольском и Юзефо-Николаевском.
Тем не менее, по словам советника президента Олега Устенко, сахар и другие продукты могут подорожать еще на 20% в этом году.
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