Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине (инфографика)

Рекордные объемы торгов на вторичном рынке в декабре, когда было куплено более 100 тыс. легковых авто (и «пригнано» 49 тыс.), стали рекордными и для сегмента кроссоверов. Об этом свидетельствует аналитика портала auto.ria.
В прошлом месяце 2021-го года таких автомобилей было куплено более 32 тысяч, их доля на вторичном рынке достигла наибольшего значения почти в 22%, а в отдельные периоды спрос даже несколько превышал предложение. Очевидно, сработали первые сильные снегопады и общий тренд роста интереса к кроссоверам и внедорожникам.
Кстати, если вы все еще не подписаны на телеграм-канал Finance.ua, рекомендуем это сделать прямо сейчас. Всего несколько кликов – и самые важные новости для ваших кошельков всегда будут в вашем любимом мессенджере.
Всего в прошлом году около 290 тысяч украинцев пересели за руль «джипов», что составляет почти 20% от суммарного объема вторичного рынка легковых машин. Учитывая статистику прошлых лет, есть все основания полагать, что в этом году интерес покупателей к легковушек группы SUV продолжит расти, как и их доля на рынке автомобилей с пробегом.
Какие кроссоверы покупают? Лидером рейтинга (как и в каждом предыдущем месяце), стал Nissan Rogue, даже если отбросить количество европейского аналога этой модели X-Trail.
Как утверждают эксперты, в целом это довольно привычная картина, по крайней мере для тех, кто следит за регулярными обзорами украинского авторынка – ряд «американцев», которые уверенно наращивают свое присутствие в сегменте, и немного европейских моделей (точнее – предназначенных для европейского рынка). Кстати, среди них одинокой выглядит ВАЗ «Нива» – машина, которая с незначительными конструктивными изменениями выпускается уже более 44 лет.
Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Украина близка к дефолту»: евробонды стали резко терять в цене11 ч. назад - 7107 15
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин11 ч. назад - 964 7
Школьникам раздадут по «1000 грн за вакцинацию»: на что можно будет потратить10 ч. назад - 1564 6
Россию не будут отключать от SWIFT - СМИ6 ч. назад - 894 4
В Киеве «Укрзализныця» подготовила бонус для пассажиров с картами Visa5 ч. назад - 498 3
«Украина близка к дефолту»: евробонды стали резко терять в цене11 ч. назад - 7107 15
Межбанк: будет ли обвал гривны11 ч. назад - 4122 1
Исследование показало, почему гибридные автомобили опаснее электрокаров18 ч. назад - 2277 2
НБУ назвал «психологический фактор» причиной курсовых колебаний8 ч. назад - 2250 2
Американский производитель чипов Qualcomm покупает украинскую компаниюВчера, 23:00 - 1581
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутникВчера, 10:43 - 217
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 438 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1444 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 834 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 2064 4