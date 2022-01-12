Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине (инфографика)

Рекордные объемы торгов на вторичном рынке в декабре, когда было куплено более 100 тыс. легковых авто (и «пригнано» 49 тыс.), стали рекордными и для сегмента кроссоверов. Об этом свидетельствует аналитика портала auto.ria.

В прошлом месяце 2021-го года таких автомобилей было куплено более 32 тысяч, их доля на вторичном рынке достигла наибольшего значения почти в 22%, а в отдельные периоды спрос даже несколько превышал предложение. Очевидно, сработали первые сильные снегопады и общий тренд роста интереса к кроссоверам и внедорожникам.

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Всего в прошлом году около 290 тысяч украинцев пересели за руль «джипов», что составляет почти 20% от суммарного объема вторичного рынка легковых машин. Учитывая статистику прошлых лет, есть все основания полагать, что в этом году интерес покупателей к легковушек группы SUV продолжит расти, как и их доля на рынке автомобилей с пробегом.

Какие кроссоверы покупают? Лидером рейтинга (как и в каждом предыдущем месяце), стал Nissan Rogue, даже если отбросить количество европейского аналога этой модели X-Trail.

Как утверждают эксперты, в целом это довольно привычная картина, по крайней мере для тех, кто следит за регулярными обзорами украинского авторынка – ряд «американцев», которые уверенно наращивают свое присутствие в сегменте, и немного европейских моделей (точнее – предназначенных для европейского рынка). Кстати, среди них одинокой выглядит ВАЗ «Нива» – машина, которая с незначительными конструктивными изменениями выпускается уже более 44 лет.

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