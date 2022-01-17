Фонд гарантирования вкладов дал советы для покупки онлайн

Покупки за рубежом становятся для нас привычным делом. Игрушки на Amazon, безделушки на Aliexpress, обувь на 6pm, одежда производителей от Турции до США – все это всего за пару кликов. Покупать товары онлайн удобно и выгодно, но нужно знать, как не попасть на мошенников.
Finance.ua как портал, который заботится о финансах, получил от Фонда гарантирования вкладов советы по покупкам онлайн.
ТОП-3 советов для покупок онлайн:
Следует знать. Деньги физлиц и ФЛП (в национальной и иностранной валюте) на банковских карточных счетах, независимо от того, какую карту вы используете – пластиковую или виртуальную, – подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов.
Это означает, что в случае банкротства банка, в котором открыт счет, Фонд возместит ваши средства в пределах гарантированной суммы – 200 тыс. гривен. Возмещение выплачивается в национальной валюте.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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