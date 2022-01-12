ФОПы зарегистрировали более 250 тысяч РРО

По состоянию на 18 января физические лица-предприниматели зарегистрировали более 250 тысяч регистраторов расчетных операций (РРО) и программных РРО.

Об этом сообщил в Telegram глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

“Более 250 000 РРО/ПРРО зарегистрировано физическими лицами-предпринимателями”, – отметил он.

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Напомним, что в конце 2020 года парламент отложил до 1 января 2022 года обязательное применение регистраторов расчетных операций для ФЛП 2-4 групп единого налога.

Справка Finacne.ua:

производить расчеты через РРО обязаны ФЛП 2-4 групп упрощенной системы налогообложения. Новшество не коснется «наемных работников», которые работают с компаниями через ФЛП и не совершают расчетных операций — они составляют значительную часть 2 группы, утверждают в налоговой;

в связи с вступлением в силу обязательного требования проводить операции купли-продажи через кассовые аппараты, ФЛП массово регистрируют РРО с начала года. Из-за такого ажиотажа, в частности, частный сервис программного РРО Checkbox сообщал о массовых сбоях;