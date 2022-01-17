Эксперты назвали самые безопасные модели автомобилей 2021 года — итоги краш-тестов

Бюро Euro NCAP, специализирующееся на проверке безопасности автомобилей, подвело итоги прошлого года. В течение 2021-го эксперты организации проверили 33 новые модели, при этом 2/3 из них смогли получить наивысший балл в пять звезд. Среди них специалисты определили лучших в классах.

Бизнес-класс. Люксовый электромобиль Mercedes-Benz EQS победил сразу в двух категориях: бизнес-класс и чистое электричество. Защиту водителя и взрослых пассажиров здесь оценили на 96%, защиту детей на 91%, безопасность пешеходов на 76%, а электронные помощники на 80%. Причем в этих категориях лифтбек смог обойти одну из самых интересных новинок Porsche Taycan и популярный электромобиль Tesla Model S.

Компактный кроссовер. Среди компактных кроссоверов лидером был признан новый Nissan Qashqai, который обошел электрический Volkswagen ID4. Защиту водителя и взрослых пассажиров здесь оценили на 91%, защиту детей на 91%, безопасность пешеходов на 70%, а электронные помощники – на очень солидные 95%.

Большой кроссовер. Лидером в этой категории признали электрический Skoda Enyaq iV. Причем в этой категории чеху удалось обойти люксового баварца BMW iX. Защиту водителя и взрослых пассажиров в паркетнике оценили на 94%, защиту детей на 89%, безопасность пешеходов – на 71%, а электронные помощники на 82%.

Компактный семейный автомобиль. Недавно новое поколение Skoda Fabia было признано самым безопасным «компактным семейным автомобилем». Новинка смогла заработать 85% за защиту водителя и взрослых пассажиров, защиту детей здесь оценили в 81%, безопасность пешеходов в 70%, а электронные помощники в 71%.

Компактный MPV. Лидером этого сегмента несколько неожиданно назвали Toyota Yaris Cross. Причем, главным конкурентом японца стал настоящий MPV – Volkswagen Caddy. Защиту водителя и взрослых пассажиров в паркетнике оценили на 86%, защиту детей на 84%, безопасность пешеходов на 78%, а эффективность электронных помощников – на 81%.

Напоследок – несколько слов о аутсайдера краш-тестов: худший результат среди протестированных в этом году экспертами Euro NCAP автомобилей получил электрический хэтчбек Renault ZOE. Причем, помимо низкой эффективности электронных помощников, к которым в этом году стали присматриваться особо пристально, модель показала слабые результаты и в других номинациях. Например, защиту водителя и взрослых пассажиров здесь оценили в скромные 43%.