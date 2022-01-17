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В ГНС рассказали, как облагаются НДФЛ иностранные доходы

В ГНС рассказали, как облагаются НДФЛ иностранные доходы

Согласно Налоговому кодексу в случае если источник выплат любых налогооблагаемых доходов является иностранным, сумма такого дохода включается в общий годовой налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – получателя, который обязан подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах. Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Днепропетровской области.

Облагается такой доход по ставке 18%.

В случае если согласно нормам международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, плательщик НДФЛ может уменьшить сумму годового налогового обязательства на сумму налогов, уплаченных за границей, он определяет сумму такого уменьшения по указанным основаниям в годовой налоговой декларации.

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В случае отсутствия у плательщика НДФЛ подтверждающих документов относительно суммы полученного им дохода из иностранных источников и суммы уплаченного им НДФЛ в иностранной юрисдикции, оформленных в соответствии со ст. 13 НКУ, такой плательщик обязан подать в контролирующий орган по своему налоговому адресу заявление о переносе срока подачи налоговой декларации до 31 декабря года, следующего за отчетным. В случае неподачи в установленный срок налоговой декларации налогоплательщик несет ответственность, установленную НКУ и другими законами.

Не зачисляются в уменьшение суммы годового налогового обязательства налогоплательщика:

  • налоги на капитал (прирост капитала), налоги на имущество;
  • почтовые налоги;
  • налоги на реализацию (продажу);
  • другие косвенные налоги независимо от того, относятся ли они к категории подоходных налогов или считаются отдельными налогами согласно законодательству иностранных государств.

Сумма налога с иностранного дохода плательщика НДФЛ-резидента, уплаченного за пределами Украины, не может превышать сумму НДФЛ, рассчитанную на базе общего годового налогооблагаемого дохода такого плательщика НДФЛ в соответствии с законодательством Украины.

По материалам Finance.UA
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