Сколько денег покупатели потратят на новые киевские квартиры

В первом полугодии 2022 года более 40% покупателей на первичном рынке Киева будут ориентироваться на стоимость жилья в пределах $ 1,2−1,5 тыс./кв. м.
Такой прогноз сделал основатель и управляющий партнер группы девелоперских компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.
Также, по его оценкам, примерно 30−35% спроса придется на объекты, стоимость которых составит около $ 1,5 тыс./кв. м.
Еще 20% потенциальных инвесторов готовы покупать жилую недвижимость по цене $ 1,7−2 тыс./кв. м, и около 5−10% покупателей будет интересовать жилье по цене свыше $ 3 тыс. за «квадрат».
По словам эксперта, более 65% покупателей будут интересоваться приобретением квартир у эргономичных, построенных с использованием современных технологий, домах небольшой этажности с «умной» квартирографией и планировочными решениями (по принципу «каждый метр площади должен быть полезен»).
Около 20% покупателей будут интересоваться жильем в формате таунхаусов и дуплексов, другие 15% инвесторов заинтересованы в приобретении усадеб (частных домов) площадью 150−250 «квадратов» с земельным участком в 10−15 соток.
При этом для всех групп покупателей важным станет создаваемая инфраструктура, рекреация (озера, луга, леса), современная архитектура, использование инновационных технологий в строительстве.
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